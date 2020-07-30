Які продукти прискорюють старіння: експерт назвала ворогів молодості і краси

Експерт перерахувала продукти, що провокують процеси старіння
Продовжити свою красу і молодість якомога довше – мрія будь-якої жінки. У цьому питанні багато що залежить не тільки від генетики і правильного догляду за собою, але і способу життя, а, зокрема, харчування. Нутриціолог Олена Коготкова перерахувала продукти, які шкодять не тільки фігуру, але і наближають старість, згубно впливаючи і системно руйнуючи організм.
Експерт назвала основних ворогів організму, які згубно впливають на його роботу.
⠀
Алкоголь позбавляє організм вітамінів А, Е і С - антиоксидантів, які необхідні для відновлення клітин і зміцнення кісткової і сполучної тканини.
⠀
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Картопля фрі, чіпси. Всі продукти, обсмажені в олії при високих температурах, вивільняють вільні радикали, які прискорюють процеси старіння. Вони також впливають на молекули ДНК, порушують клітинне дихання і сприяють зниженню еластичності шкіри. А споживання великої кількості солі зневоднює організм, що також згубно позначається на дермі.
⠀
Білий хліб. Взаємодія простих цукрів з білками призводить до утворення кінцевих продуктів глікозирування (КПГ), головний негативний ефект яких – прискорене старіння шкіри (зморшки, пігментація).
⠀
Цукор. Та ж сама реакція гликозирования, в результаті якої страждає функція клітини і перенесення кисню до тканин стає менш ефективним. Глюкоза стимулює кофермент mTOR, що знижує активність клітинного оновлення і збільшує рівень запалення.
⠀
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Маргарин. Трансжири негативно впливають на клітинний метаболізм, посилюють окислювальний стрес і мають високий прозапальний ефект.
⠀
Перероблене м'ясо. Ковбаса, сосиски, бекон – всі вони багаті консервантами, фосфатами, сіллю і підсилювачами смаку. Вживання таких продуктів викликає утворення вільних радикалів, підвищує вироблення шкірного сала і зневоднює шкіру.
⠀
Випічка. Комбінація рафінованого борошна і цукру порушує баланс мікрофлори, сприяє розвитку патогенних бактерій микробиты, що само собою прискорює процеси старіння.
⠀
Смажене. Чим вища температура обробки, тим більше утворюється КПГ. Якщо смажите, додайте воду – вона не дає температурі підвищуватися вище 100 С. Краще готувати на пару або відварювати.
Фото: instagram.com/alenakogotkova
Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла перерахувала продукти для красивої шкіри.