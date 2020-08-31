Какие продукты нельзя есть вместе: эксперт назвала неудачные сочетания

Для того чтобы сохранить здоровье и чувствовать себя бодрыми, недостаточно употреблять качественные продукты. Важно знать, какие из них можно сочетать, а какие всегда нужно есть отдельно. Нутрициолог Алена Поддубная рассказала, какие продукты между собой она не рекомендует сочетать - с учетом усвоения макронутриентов, выделения ферментов и брожения при совместимости.

Топ-10 наиболее сложных для ЖКТ сочетаний:

1. Свежие фрукты с молоком или кисломолочными продуктами. Например, ягоды+творог.

2. Бобовые (хумус с том числе) с белым или красным мясом.

3. Картофель или батат с птицей, мясом или рыбой.

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Рыба, морепродукты или яйца со свежими фруктами в салате.

5. Орехи и жирные сорта мяса.

6. Свежая капуста, фрукты и бобовые.

7. Свежая капуста и сыр.

Иллюстративное фото (pexels.com)

8. Более 3 видом белков в одном приеме пищи. Например, курица+яйцо+сыр - перебор. Сразу вспомнила про любимый всеми цезарь.

9. Алкоголь с десертами или жирными сортами рыбы/мяса.

10. Кофе с основным приемом пищи.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Главный физический критерий - дискомфорт в желудке после. Но он не всегда есть ощутимым. Например, процесс брожения фруктов при комбинации с молочкой не всегда ярко ощущается.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко назвала топ-10 продуктов, которые всегда необходимо держать в холодильнике.