Какие продукты нельзя есть вместе: эксперт назвала неудачные сочетания

Некоторые продукты вызывают дискомфорт и брожение при употреблении в одном приеме пищи
Для того чтобы сохранить здоровье и чувствовать себя бодрыми, недостаточно употреблять качественные продукты. Важно знать, какие из них можно сочетать, а какие всегда нужно есть отдельно. Нутрициолог Алена Поддубная рассказала, какие продукты между собой она не рекомендует сочетать - с учетом усвоения макронутриентов, выделения ферментов и брожения при совместимости.
Топ-10 наиболее сложных для ЖКТ сочетаний:
1. Свежие фрукты с молоком или кисломолочными продуктами. Например, ягоды+творог.
2. Бобовые (хумус с том числе) с белым или красным мясом.
3. Картофель или батат с птицей, мясом или рыбой.
Иллюстративное фото (pexels.com)
4. Рыба, морепродукты или яйца со свежими фруктами в салате.
5. Орехи и жирные сорта мяса.
6. Свежая капуста, фрукты и бобовые.
7. Свежая капуста и сыр.
Иллюстративное фото (pexels.com)
8. Более 3 видом белков в одном приеме пищи. Например, курица+яйцо+сыр - перебор. Сразу вспомнила про любимый всеми цезарь.
9. Алкоголь с десертами или жирными сортами рыбы/мяса.
10. Кофе с основным приемом пищи.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Главный физический критерий - дискомфорт в желудке после. Но он не всегда есть ощутимым. Например, процесс брожения фруктов при комбинации с молочкой не всегда ярко ощущается.
Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко назвала топ-10 продуктов, которые всегда необходимо держать в холодильнике.