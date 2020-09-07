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Исключить из меню: топ-7 продуктов, которые ошибочно считаются полезными

Понедельник 07 сентября 2020 18:32
Исключить из меню: топ-7 продуктов, которые ошибочно считаются полезными
Иллюстративное фото (фото: freepik)
Автор: Lite

Полезность этих продуктов – не более, чем рекламная уловка

Порой мнение о пользе того или иного продукта сформировалось так давно, что уже не вызывает ни у кого сомнений. Мы привычно покупаем их, желая «оздоровиться» или, по крайней мере, не навредить организму. Но если присмотреться к составу таких продуктов, становится понятно, что их вообще лучше исключить из меню. Специалист по питанию и детоксу Валентина Ивушкина представила свой список подобных продуктов.

Исключить из меню: топ-7 продуктов, которые ошибочно считаются полезнымиОвсяное печенье лучше готовить самим (фото: instagram.com/snezhka_osadchaya)

1. Овсяное печенье
Некоторые ещe верят в пользу овсяного печенья, хотя по факту зерна там менее 10%, а остальное – те же вредности, что и везде. Промышленные производители этого продукта злоупотребляют различными химикатами: красителями, консервантами, ароматизаторами.

2. Соки
Фактически они ничем не отличаются от всем известной газировки. Сахара в них столько же или даже больше, но мы этого не замечаем, потому что приторный вкус перебивает лимонная кислота, которая в составе не указана. При изготовлении сока полезные вещества уходят в жмых, а мы с вами пьем цветную сладкую водичку с крайне небольшим количеством витаминов.

3. Сухофрукты
Сырьe высушивается с помощью серной кислоты, и отмыть еe сложно. Также необходимо смотреть на гликемический индекс – у фиников он самый высокий: больше, чем у картофеля. Поэтому сухофрукты стоит заменить на живые ягоды и орехи.

4. Овощные чипсы
Морковные, свекольные... Главный минус этих чипсов: все они обжариваются в растительном масле, а это значит, что в них так или иначе избыточное количество жира. По сути, они такие же, как и обычные картофельные по калорийности, содержанию соли, глутамата, транс-жиров. Отличия лишь в позиционировании.

5. Фруктоза
Продукты на фруктозе до сих выписывают диабетикам, но это не выход. Чрезмерное еe употребление ведeт к жировому повреждению печени, повышению уровня плохого холестерина, резистентности к инсулину.

6. Хлебцы
Всe зависит от технологии изготовления. Многие хлебцы делают не из зерна, а из муки, и они, соответственно, больше вредны, чем полезны, особенно с учeтом того, что в них часто добавляют дрожжи, красители, усилители вкуса, прочие добавки.

7. Гранола
В 100 г гранолы содержится более 450 Ккал, что превышает калорийность хлеба (300 Ккал) и даже торта наполеон (400 Ккал). При этом многие употребляют гранолу, чтобы похудеть.

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