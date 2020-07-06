Исключить из меню: 5 привычных всем блюд, которые вредят пищеварению

Проблемы с пищеварением во многом возникают из-за несовместимых продуктов. К сожалению, в привычной нам кухне много блюд и пищевых сочетаний, вызывающих накопление токсинов и ухудшающих работу органов пищеварения. Специалист по питанию и детоксу Валентина Ивушкина рассказывает, какие из них стоит исключить из рациона и почему.

Не всегда привычные с детства блюда полезны (www.pexels.com)

Селедка под шубой

Рыба и яйца – одно из самых опасных сочетаний. Согласно восточной медицине, это известно более 4000 лет. Частое употребление рыбы с яйцами грозит панкреатитом, гастритом и другими заболеваниями ЖКТ. Не менее токсичными называет Валентина также такие салаты, как «Нисуаз» и «Мимоза».



Окрошка с мясом

Мясо и молочные продукты категорически не совместимы между собой. Такие сочетания ослабляют поджелудочную. Поэтому если и есть окрошку, то вегетарианскую – без мяса: только яйца, кефир и овощи.



Борщ или щи со сметаной

Против щей и борща Валентина не имеет ничего против. Но стоит учесть, что капуста сама по себе – немного взрывоопасный овощ, она может провоцировать метеоризм. А в сочетании со сметаной и подавно! Если едите щи или борщ, не стоит добавлять в них никакие молочные продукты – это вызывает вздутие, урчание, газы.



Оливье

Мясо с яйцами – очень тяжелое сочетание для любого желудка. Постарайтесь как можно реже есть этот салат – ничего, кроме токсинов, он вашему организму не принесет. Мясо и яйца лучше есть отдельно, сочетая с овощами или зерновыми.



Пельмени со сметаной

Пельмени сами по себе – весьма тяжелое блюдо: вареное тесто с мясом переваривается очень долго. А в сочетании со сметаной усваивание происходит еще тяжелее: идет нагрузка на желудок, поджелудочную, печень… Не зря в кошерной кухне мясные и молочные продукты не смешивают в принципе.