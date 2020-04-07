Идеальный ужин для худеющих: эксперт назвала главные правила

Иллюстративное фото (pexels.com)

Врач пояснила, каким должен быть правильный и безопасный для фигуры ужин

Ужин - самый "коварный" среди всех приёмов пищи, особенно для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. Поэтому важно знать, что и когда лучше всего употреблять вечером. Врач и фитнес-тренер Екатерина, которая ранее раскрыла топ-8 хитростей для стройной фигуры, перечислила в своем блоге в Instagram kate_pro_fit самые главные правила идеального ужина худеющих.

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Правильный ужин:

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1. Ужин должен быть! Не надо кушать в последний раз в 6 вечера, это приведёт к желчекаменной болезни

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2. Ужин должен быть за 2-3 часа до сна! Чтобы белковая пища успела перевариться, и из этого вытекает следующее правило

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3. Выбирайте "легкие" белки - курицу, рыбу, морепродукты, яйца. Мясо лучше оставить на другие приёмы пищи



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

4. Если у вас есть ИР или СД, либо есть подозрения на проблемы с "сахаром" из молочки можно только сыр!

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5. Обязательно должны быть овощи, лучше свежие! Иногда вместо овощей можно каши/макароны, но только из сложных углеводов - те, которые варятся минимум 10-15 минут



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

6. Всевозможные салаты с мясом/яйцами/морепродуктами только за! Понятное дело, что с некалорийной заправкой



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

7. Ужин должен составлять 20-25% от суточного рациона! Лучше переесть на другие приёмы пищи, чем на ужин, если вы не считаете калории (конечно, лучше вообще не переедать, но все мы люди не без слабостей)

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8. Если вы считаете калории и соблюдаете БЖУ в течение дня, то ужин может быть каким угодно! Хоть из одних сладостей, лишь бы это вписывалось в ваш калораж!

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Идеальный ужин - белок+сложные углеводы.

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