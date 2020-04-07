Ідеальна вечеря для тих, що худнуть: експерт назвала головні правила

Ілюстративне фото (pexels.com)

Лікар пояснила, якою повинна бути правильна і безпечна для фігури вечеря

Вечеря - найбільш "підступна" серед усіх прийомів їжі, особливо для тих, хто хоче скинути зайві кілограми. Тому важливо знати, що і коли краще всього вживати увечері. Лікар і фітнес-тренер Катерина, яка раніше розкрила топ-8 хитрощів для стрункої фігури, перерахувала у своєму блозі Instagram kate_pro_fit найголовніші правила ідеальної вечері тих, що худнуть.

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Правильна вечеря:

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1. Вечеря має бути! Не треба їсти в останній раз в 6 вечора, це призведе до жовчнокам'яної хвороби

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2. Вечеря має бути за 2-3 години до сну! Щоб білкова їжа встигла перетравитися, і з цього випливає наступне правило

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3. Вибирайте "легкі" білки - курку, рибу, морепродукти, яйця. М'ясо краще залишити на інші прийоми їжі



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

4. Якщо у вас є ІР або СД, або є підозри на проблеми з цукром, з молочки можна тільки сир!

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5. Обов'язково повинні бути овочі, краще свіжі! Іноді замість овочів можна каші/макарони, але тільки зі складних вуглеводів - ті, які варяться мінімум 10-15 хвилин



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

6. Всілякі салати з м'ясом/яйцями/морепродуктів тільки за! Ясна річ, що з некалорійною заправкою



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

7. Вечеря повинна становити 20-25% від добового раціону! Краще переїсти на інші прийоми їжі, ніж на вечерю, якщо ви не рахуєте калорії (звичайно, краще взагалі не переїдати, але всі ми люди без слабкостей)

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8. Якщо ви рхуєте калорії і дотримуєтеся БЖУ протягом дня, то вечеря може бути якою завгодно! Хоч з одних солодощів, лише б це вписувалося в ваш калораж!

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Ідеальна вечеря - білок+складні вуглеводи.

Раніше дієтолог Наталія Макієнко навчила правильно вибирати рис для здоров'я і стрункої фігури.