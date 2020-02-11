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Худеем правильно: как рассчитать свой идеальный вес

Lite » Еда 11.02.2020 - 15:29
Худеем правильно: как рассчитать свой идеальный вес
Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Нутрициолог рассказала, как подсчитать, сколько килограммов вам нужно сбросить

Нужно ли мне худеть? Сколько мне сбросить? Это правильные вопросы. Ставить цели при снижении веса обязательно. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала популярные мифы о сахаре, поделилась в своем Instagram простой и полезной формулой, по которой можно определить свой идеальный вес.

По мнению эксперта, идеальный вес - это вес, в котором вам комфортно жить, который не доставляет проблем со здоровьем, не мешает полноценно жить.
И вполне нормально, что в своем идеальном весе вы можете не выглядеть как топ-модель.

Есть несколько способов посчитать свой идельный вес. Рассмотрим Индекс Массы Тела - самый простой и самый неточный показатель лишнего веса.

С помощью ИМТ можно определить уровень ожирения человека. ИМТ измеряет связь между ростом и весом, но не различает взаимосвязь между жиром (который весит немного) и мышцами (которые весят много), и не отображает реального состояния здоровья.

Худеем правильно: как рассчитать свой идеальный вес
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Например, худой, но малоподвижный человек может иметь здоровый ИМТ, но чувствовать себя неважно и вяло. Для беременных и детей до 18 лет ИМТ не дает правильной картины.


При этом одинаковый рост и вес могут выглядеть по-разному.

Худеем правильно: как рассчитать свой идеальный вес
Иллюстративное фото (instagram.com/expert_po_figure)⠀⠀

Рассчитать ИМТ можно по формуле:

ИМТ=массу тела в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате.

Для того, чтобы понять, сколько вам нужно сбросить килограмм с помощью ИМТ, вам необходимо высчитать свой вес на безопасный ИМТ показатель.

Например, сейчас ваш рост 160 см, вес 95 кг. ИМТ=95/(1,6x1,6)=37.
Вам нужно привести себя к ИМТ не более 24. Простая математика:
Вес берем за Y (игрек). 24=Y x (1,6x1,6). Игрек равен 24х(1,6x1,6)=61,4 кг.
То есть для девушки с ростом 160 см крайний безопасный для здоровья вес с точки зрения ИМТ = 61,4 кг.

Худеем правильно: как рассчитать свой идеальный вес

Иллюстративное фото (instagram.com/expert_po_figure)

Ранее диетолог Ева Шишова рассказала, какие продукты можно есть вечером без вреда для фигуры.

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