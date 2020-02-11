Худнемо правильно: як розрахувати свою ідеальну вагу

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Нутриціолог розповіла, як підрахувати, скільки кілограмів вам потрібно скинути

Чи потрібно мені худнути? Скільки мені скинути? Це правильні питання. Ставити цілі при зниженні ваги обов'язково. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала популярні міфи про цукор, поділилася у своєму Instagram простою і корисною формулою, за якою можна визначити свою ідеальну вагу.

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На думку експерта, ідеальна вага - це вага, в якій вам комфортно жити, яка не доставляє проблем зі здоров'ям, не заважає повноцінно жити. І цілком нормально, що в своїй ідеальній вазі ви можете не виглядати як топ-модель.

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Є кілька способів порахувати свою ідельну вагу. Розглянемо Індекс Маси Тіла - найпростіший і найбільш неточний показник зайвої ваги.

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З допомогою ІМТ можна визначити рівень ожиріння людини. ІМТ вимірює зв'язок між зростом і вагою, але не розрізняє взаємозв'язок між жиром (який важить небагато) і м'язами (які важать багато), і не відображає реального стану здоров'я.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Наприклад, худа, але малорухлива людина може мати здоровий ІМТ, але відчувати себе погано і мляво. Для вагітних і дітей до 18 років ІМТ не дає правильної картини.

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При цьому однаковий зріст і вага можуть виглядати по-різному.



Ілюстративне фото (instagram.com/expert_po_figure)⠀⠀

Розрахувати ІМТ можна за формулою:

ІМТ=масу тіла в кілограмах розділити на зріст в метрах в квадраті.

Для того, щоб зрозуміти, скільки вам потрібно скинути кілограм за допомогою ІМТ, вам необхідно вирахувати свою вагу на безпечний ІМТ показник.

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Наприклад, зараз ваш зріст 160 см, вага 95 кг ІМТ=95/(1,6x1,6)=37.

Вам потрібно привести себе до ІМТ не більше 24. Проста математика:

Вага беремо за Y (ігрек). 24=Y (x 1,6x1,6). Ігрек дорівнює 24х(1,6x1,6)=61,4 кг.

Тобто для дівчини з ростом 160 см крайня безпечна для здоров'я вага з точки зору ІМТ = 61,4 кг.

Ілюстративне фото (instagram.com/expert_po_figure)⠀

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