Худеем к лету: 5 продуктов, подавляющие аппетит

Если вы считаете, что вам не помешало бы сбросить несколько лишних килограммов к лету, однако никак не получается это сделать из-за переедания, вам помогут лайфхаки бьюти-блогера Ирины Шарк. На своей странице в Instagram она перечислила топ-5 продуктов, которые отлично подавляют аппетит и помогут добиться стройной фигуры.

При их употреблении вам не придется мучиться от чувства голода, к тому же, они весьма полезны.

5 продуктов, подавляющие аппетит, сразу с рецептами:



1. Семена льна.

Столовую ложку молотых семян льна замочить на ночь в воде. Утром натощак выпить за 30 минут до еды. Вечером настоять 1 ч.л. льна в стакане кефира и выпить за 1 -1,5 часа до сна. Отлично насыщает и ускоряет обменные процессы.





Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

2. Эфирное масло корицы.

4 капли – дозировка на аромолампу, чтобы носить с собой, я использую аромакулон, туда добавляю 2 капли. Создает устойчивое чувство сытости. ⠀

⠀

3. Перец Чили.

Содержит вещество капсаицин, которое снижает аппетит и помогает сжигать жир. Добавить при приготовлении пищи 1 г красного перца чили и худеееть.





Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

4. Шпинат в любом виде.

Просто гора листьев с ореховым соусом, суп из шпината, всевозможные смузи. Содержит калий, что позволяет легко вывести лишнюю жидкость. Селен - ускоряет метаболизм. Биотин-регулирует аппетит, нормализуя сахар в крови.





Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. Вода.

Вроде бы это очевидно, но не все знают. Чаще всего, когда вы хотите есть, на самом деле, вы хотите пить! Поэтому при первом же позыве накинуться на булочку, я пью 2 стакана воды. Вода должна быть утром стакан при пробуждении, через час после еды, и за 30 минут до еды. Я купила себе красивую 2х литровую бутыль и в течении дня пью воду, зная, что выпиваю норму, со стаканчиками так не получается контролировать.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Напомним, диетолог рассказала, чем опасно для здоровья быстрое похудение.

Ранее диетолог Светлана Никитчук озвучила эффективные хитрости, помогающие много есть и не поправиться.

Кстати, Катя Медушкина развеяла распространенные мифы о том, как создать тонкую талию.