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Худеем к лету: 5 продуктов, подавляющие аппетит

Lite » Еда 18.05.2019 - 16:11
Худеем к лету: 5 продуктов, подавляющие аппетит
Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)

Если никак не можете справиться с перееданием, попробуйте употреблять больше этих продуктов

Если вы считаете, что вам не помешало бы сбросить несколько лишних килограммов к лету, однако никак не получается это сделать из-за переедания, вам помогут лайфхаки бьюти-блогера Ирины Шарк. На своей странице в Instagram она перечислила топ-5 продуктов, которые отлично подавляют аппетит и помогут добиться стройной фигуры.

При их употреблении вам не придется мучиться от чувства голода, к тому же, они весьма полезны.

5 продуктов, подавляющие аппетит, сразу с рецептами:

1. Семена льна.

Столовую ложку молотых семян льна замочить на ночь в воде. Утром натощак выпить за 30 минут до еды. Вечером настоять 1 ч.л. льна в стакане кефира и выпить за 1 -1,5 часа до сна. Отлично насыщает и ускоряет обменные процессы.

Худеем к лету: 5 продуктов, подавляющие аппетит

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Эфирное масло корицы.

4 капли – дозировка на аромолампу, чтобы носить с собой, я использую аромакулон, туда добавляю 2 капли. Создает устойчивое чувство сытости. ⠀

3. Перец Чили.

Содержит вещество капсаицин, которое снижает аппетит и помогает сжигать жир. Добавить при приготовлении пищи 1 г красного перца чили и худеееть.

Худеем к лету: 5 продуктов, подавляющие аппетит

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Шпинат в любом виде.

Просто гора листьев с ореховым соусом, суп из шпината, всевозможные смузи. Содержит калий, что позволяет легко вывести лишнюю жидкость. Селен - ускоряет метаболизм. Биотин-регулирует аппетит, нормализуя сахар в крови.

Худеем к лету: 5 продуктов, подавляющие аппетит

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Вода.

Вроде бы это очевидно, но не все знают. Чаще всего, когда вы хотите есть, на самом деле, вы хотите пить! Поэтому при первом же позыве накинуться на булочку, я пью 2 стакана воды. Вода должна быть утром стакан при пробуждении, через час после еды, и за 30 минут до еды. Я купила себе красивую 2х литровую бутыль и в течении дня пью воду, зная, что выпиваю норму, со стаканчиками так не получается контролировать.

Худеем к лету: 5 продуктов, подавляющие аппетит

Иллюстративное фото (pexels.com)

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