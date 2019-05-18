Худнемо до літа: 5 продуктів, що пригнічують апетит

Ілюстративне фото (instagram.com/irina.shark)

Якщо ніяк не можете впоратися з переїданням, спробуйте вживати більше цих продуктів

Якщо ви вважаєте, що вам не завадило б скинути кілька зайвих кілограмів до літа, проте ніяк не виходить це зробити через переїдання, вам допоможуть лайфхаки б'юті-блогера Ірини Шарк. На своїй сторінці в Instagram вона перерахувала топ-5 продуктів, які відмінно пригнічують апетит і допоможуть домогтися стрункої фігури.

При їх вживанні вам не доведеться мучитися від почуття голоду, до того ж, вони дуже корисні.

5 продуктів, що пригнічують апетит, відразу з рецептами:



1. Насіння льону.

Столову ложку меленого насіння льону замочити на ніч у воді. Вранці натщесерце випити за 30 хвилин до їжі. Увечері настояти 1 ч.л. льону в склянці кефіру і випити за 1 -1,5 години до сну. Відмінно насичує і прискорює обмінні процеси.





Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

2. Ефірне масло кориці.

4 краплі – дозування на аромолампу, щоб носити з собою, я використовую аромакулон, туди додаю 2 краплі. Створює стійке відчуття ситості. ⠀

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3. Перець Чилі.

Містить речовину капсаїцин, яка знижує апетит і допомагає спалювати жир. Додати при приготуванні їжі 1 г червоного перцю чилі і худііііти.





Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

4. Шпинат в будь-якому вигляді.

Просто гора листя з горіховим соусом, суп зі шпинату, всілякі смузі. Містить калій, що дозволяє легко вивести зайву рідину. Селен - прискорює метаболізм. Біотин-регулює апетит, нормалізує цукор в крові.





Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Вода.

Начебто це очевидно, але не всі знають. Найчастіше, коли ви хочете їсти, насправді, ви хочете пити! Тому при першому ж позиві накинутися на булочку, я п'ю 2 склянки води. Вода повинна бути вранці склянка при пробудженні, через годину після їжі, і за 30 хвилин до їжі. Я купила собі гарну 2х літрову пляшку і протягом дня п'ю воду, знаючи, що випиваю норму, зі стаканчиками так не виходить контролювати.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

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