Как грамотно худеть: подробная инструкция для начинающих

Нутрициолог расписала главные шаги для желающих снизить вес
Хотите похудеть, но не уверены, с чего начинать и как правильно действовать? АнтиПП нутрициолог и тренер Катя на своей странице в Instagram kate_rightfood опубликовала подробную инструкцию для начинающих, в которой расписала основные шаги.
Как грамотно худеть:
1. Создать дефицит калорий
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Т.е потреблять МЕНЬШЕ калорий (=еды или энергии), чем тратить. Или, проще говоря — МЕНЬШЕ ЕСТЬ.
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Но тут ВАЖНО НЕМНОГО НЕДОЕДАТЬ, а НЕ ГОЛОДАТЬ.
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И многие совершают именно эту огромную ошибку, загоняя себя в сильный дефицит (=голод), садясь на диету.
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В этом случае да, ты похудеешь однозначно, НО:
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Все кроется в энергобалансе — разнице между приходом еды (калорий) и ее расходом.
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Если:
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2. Определить свои нормы БЖУ
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САМОЕ ВАЖНОЕ - ешь повышенное количество белка. Это важно, чтобы тело не было дряблым, чтобы вместо мышц уходил жир.
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Если нет физической активности и в день менее 10 тыс шагов в — нормы белка примерно 1 — 1.5 г на 1 кг НОРМАЛЬНОГО веса (т.е без ожирения).
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Для активных людей нормы белка выше — примерно 1.5-2 г на кг нормального веса.
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Это ориентир, у каждого норма своя.
Иллюстративное фото (pexels.com)
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Чтобы не было проблем с циклом, кожей, ногтями и волосами – ешь необходимое кол-во жиров. Не ниже 30 г в день!
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Чтобы не тупить, чтобы не было вялости и организм был бодрый – ешь углеводы! И неважно, в какое время суток.
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Min норма - 110 г в сутки
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Как посчитать КБЖУ?
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Есть куча формул, на самом деле неважно, какую брать. Это тоже ориентир, от которого стоит отталкиваться и делать выводы, подходит ли тебе такая норма или нет
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4. Не верить весам
Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла раскрыла тонкости питания на кето-диете.
Автор: Lite