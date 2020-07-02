Как грамотно худеть: подробная инструкция для начинающих

Хотите похудеть, но не уверены, с чего начинать и как правильно действовать? АнтиПП нутрициолог и тренер Катя на своей странице в Instagram kate_rightfood опубликовала подробную инструкцию для начинающих, в которой расписала основные шаги.

Как грамотно худеть:

1. Создать дефицит калорий

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Т.е потреблять МЕНЬШЕ калорий (=еды или энергии), чем тратить. Или, проще говоря — МЕНЬШЕ ЕСТЬ.

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Но тут ВАЖНО НЕМНОГО НЕДОЕДАТЬ, а НЕ ГОЛОДАТЬ.

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И многие совершают именно эту огромную ошибку, загоняя себя в сильный дефицит (=голод), садясь на диету.

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В этом случае да, ты похудеешь однозначно, НО:

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некачественно — потеряешь мышцы и воду, и только лишь немного жира. А нужно наоборот

ненадолго — после выхода из таких голодовок, а это длится недолго, все вернется обратно как минимум, а в большинстве случаев — прилетит еще больше, чем было до похудения

Иллюстративное фото (pexels.com)

Все кроется в энергобалансе — разнице между приходом еды (калорий) и ее расходом.

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Если:

Потреблять МЕНЬШЕ еды (калорий), чем тратить - ты худеешь

Потреблять БОЛЬШЕ еды (калорий), чем тратить- ты толстеешь (набираешь лишний жир и кг)

Потреблять СТОЛЬКО ЖЕ, сколько и тратить- вес и параметры стоят на месте, это поддерживающий уровень, т.е не будет ни похудения, ни набора веса

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2. Определить свои нормы БЖУ

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САМОЕ ВАЖНОЕ - ешь повышенное количество белка. Это важно, чтобы тело не было дряблым, чтобы вместо мышц уходил жир.

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Если нет физической активности и в день менее 10 тыс шагов в — нормы белка примерно 1 — 1.5 г на 1 кг НОРМАЛЬНОГО веса (т.е без ожирения).

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Для активных людей нормы белка выше — примерно 1.5-2 г на кг нормального веса.

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Это ориентир, у каждого норма своя.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Чтобы не было проблем с циклом, кожей, ногтями и волосами – ешь необходимое кол-во жиров. Не ниже 30 г в день!

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Чтобы не тупить, чтобы не было вялости и организм был бодрый – ешь углеводы! И неважно, в какое время суток.

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Min норма - 110 г в сутки

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Как посчитать КБЖУ?

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Есть куча формул, на самом деле неважно, какую брать. Это тоже ориентир, от которого стоит отталкиваться и делать выводы, подходит ли тебе такая норма или нет

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4. Не верить весам

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла раскрыла тонкости питания на кето-диете.