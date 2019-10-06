О чем говорят вкусовые пристрастия: почему тянет на сладкое и как с этим справиться

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала о связи кулинарных предпочтений и эмоций

Часто от сладкоежек можно услышать, что они жить не могут без любимого продукта, например, шоколада. Пробуют не употреблять его и испытывают буквально физический дискомфорт. Если вам регулярно хочется какое-то блюдо – это не просто так. Как научиться слышать сигналы своего организма, понимать, какие продукты действительно необходимы и управлять своим эмоциональным состоянием рассказала на странице в instagram диетолог Елена Кален, которая поделилась правилами легкого перехода на здоровое питание.

По словам эксперта, если грамотно расшифровать свои кулинарные желания, то и вес снижается без стресса, и вы остаетесь счастливыми и довольными.

Шоколад

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Изысканный аромат, легкое таяние во рту и сладкое послевкусие выделяют этот продукт среди других десертов. Уже доказано, что шоколад доставляет радость и удовлетворение, и даже способствует выбросу в мозг химических веществ, которые вырабатываются во время интимной близости.

Что это значит? Вы можете думать о шоколаде, когда жаждете чувственных удовольствий. Психологи советуют проводить больше времени с любимыми, и тогда желание посмаковать горькой или молочной плиткой, скорее всего, уменьшится.

Выпечка и мучные изделия

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Тяга к пище с высоким содержанием быстрых углеводов обычно наблюдается, когда человек чувствует себя уставшим, расстроенным и подавленным.

Что это значит? Углеводы вызывают скачок глюкозы в крови, благодаря чему человек мгновенно становится энергичнее, улучшается настроение. Это самый быстрый способ убрать дискомфорт и вернуть себе душевное равновесие. Альтернативными способами "перезагрузки" могут стать прогулки на берегу озера, прослушивание расслабляющей музыки, поездка в кино.

Напомним, что диетолог Наталья Кошкина озвучила правила, которые позволят эффективно худеть в повседневной жизни.

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