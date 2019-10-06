Про що говорять смакові вподобання: чому тягне на солодке і як з цим впоратися

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про зв'язок кулінарних уподобань і емоцій

Часто від ласунів можна почути, що вони жити не можуть без улюбленого продукту, наприклад, шоколаду. Намагаються не вживати його і відчувають буквально фізичний дискомфорт. Якщо вам регулярно хочеться якесь блюдо – це не просто так. Як навчитися чути сигнали свого організму, розуміти, які продукти дійсно необхідні і управляти своїм емоційним станом розповіла на сторінці в instagram дієтолог Олена Кален, яка поділилася правилами легкого переходу на здорове харчування.

За словами експерта, якщо грамотно розшифрувати свої кулінарні бажання, то і вага знижується без стресу, і ви залишаєтеся щасливими і задоволеними.

Шоколад

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вишуканий аромат, легкий танення в роті і солодкий післясмак виділяють цей продукт серед інших десертів. Вже доведено, що шоколад приносить радість і задоволення, і навіть сприяє викиду в мозок хімічних речовин, які виробляються під час інтимної близькості.

Що це означає? Ви можете думати про шоколад, коли бажаєте чуттєвих задоволень. Психологи радять більше часу проводити з коханими, і тоді бажання посмакувати гіркою або молочною плиткою, швидше за все, зменшиться.

Випічка і борошняні вироби

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тяга до їжі з високим вмістом швидких вуглеводів зазвичай спостерігається, коли людина відчуває себе втомленим, пригніченим і смуток.

Що це означає? Вуглеводи викликають стрибок глюкози в крові, завдяки чому людина миттєво стає енергійнішим, поліпшується настрій. Це найшвидший спосіб прибрати дискомфорт і повернути собі душевну рівновагу. Альтернативними способами "перезавантаження" можуть стати прогулянки на березі озера, прослуховування розслаблюючої музики, поїздка в кіно.

Нагадаємо, що дієтолог Наталія Кошкіна озвучила правила, які дозволять ефективно худнути в повсякденному житті.

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