Замість глінтвейну: корисні напої, які допоможуть пережити морози і підняти настрій

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Глінтвейн дає хороший зігріваючий ефект, але разом з тим, він має і негативний вплив

Разом з тим, як знижується температура повітря і скорочується світловий день, знижується ще і життєвий тонус. Дієтологи і психологи дали свої рекомендації про те, що треба пити, щоб не мерзнути і не впадати в депресію. На їхню думку, в холодний сезон взагалі потрібно більше пити. Про те, які напої можуть найкраще зігріти і поліпшити настрій, розповіла ТСН.

Глінтвейн, мабуть, самий популярний напій зимового сезону. Адже він відмінно зігріває не тільки тіло, але і душу. Тим не менш, цей напій дає лише тимчасовий ефект, а разом з ним і небезпечні наслідки.

"Алкоголь в принципі вважається хорошим антидепресантом і хорошою речовиною, яка знімає стрес, але у нього є свої великі мінуси. Стрес можна і собі зняти напругу, але залежність заробити таким чином", - попередила психолог.

Експерти рекомендують звертати більше уваги на чай. Особливо на чаї приготований з допомогою фруктів, ягід і трав – в них міститься велика кількість корисних елементів і вітамінів.

Свою думку на рахунок того, чим же краще зігрітися в морози, і поділилася одна з столичних барменів.

Так, бармен Ярослава розповіла, що у неї є окрема карта чаїв для кожного сезону. Найбільше взимку її клієнти замовляють такий напій, як облепихово-апельсиновий збитень.

"Вершковий, теплий, солодкий - це ідеальний напій, який зігріє в зимову пору", - каже вона. Апельсиновий фреш, обліпихова пюре, трохи медового сиропу, все підігріти пором, прикрасити апельсиновими чіпсами, щоб зігрівав колір - і життя стає яскравішим", - розповіла дівчина-бармен.

Проте дієтолог радить не забувати про наслідки вживання цукру.

"В дієтології є таке страшне слово - глікації білка, запалення організму, яке провокує цукор", - говорить експерт.

Як стверджує дієтолог, ефективно зігрітися і поповнити запаси вітаміну С і антиоксидантів допоможе зелений чай з лимоном і імбиром - унікальний продукт, який звільняє від бактерій, що очищає, зігріває, а також підсилює сексуальний потяг.

Найкраще корисні властивості цього напою розкриються, якщо лимон і мбирь дрібно нарізати, натерти або просто потовкти. Все закинути в термос - так буде зберігатися тепло. І пити не менше півлітра в день - так поповняться запаси корисних речовин, а разом з цим покращиться настрій.

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Відео: (video.rbc.ua)