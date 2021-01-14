ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Евгений Клопотенко показал рецепт идеальных жареных карасей по-украински

Автор: Владимир Костырин

Известный кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко дал рецепт приготовления жареных карасей в сметане и объяснил, как придать этой вкуснейшей рыбе особую сочность и нежность.

Евгений на своем сайте отметил, что если хорошенько их поджарить и запечь в сметане, то вкус получится просто сногсшибательный.

"Поэтому делюсь рецептом идеальных жареных карасей. Они получаются с золотистой корочкой, но вместе с тем очень нежные и сочные внутри. Божественные!" - заинтриговал повар.

Кулинар рассказал, что для блюда на 4 порции время подготовки занимает два часа, а на приготовление потребуется 40 минут.

Самые читаемые новости

Ингредиенты:

  • 5-8 шт. карасей (в зависимости от размера)
  • 20-40 г муки пшеничной
  • 1/2 шт. лук-порей
  • 5 веточек укропа
  • 2 зубчика чеснока
  • 300 г сметаны (15 % жирности)
  • 200 мл сливок (30-33 % жирности)
  • 3-5 ст. л. подсолнечного масла (для жарки)
  • соль - по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Карасей (5-8 шт.) помойте, очистите от чешуи и удалите жабры и внутренности. Просушите тушки бумажным полотенцем, хорошо посолите и оставьте в холодильнике на 1-2 часа.
  2. Посолите карасей по вкусу и запанируйте в муке (понадобится примерно 20-40 г) и обжарьте на сковородке с подсолнечным маслом по 1 минуте с каждой стороны.
  3. Лук порей (½ шт.) нарежьте кружочками. Дно формы для запекания смажьте подсолнечным маслом и выложите сверху кружочки лука.
  4. Выложите карасей в форму сверху на лук. Смешайте в миске 300 г сметаны и 200 мл сливок, залейте рыбу этой смесью.
  5. Мелко порубите зелень (5 веточек укропа) и 2 зубчика чеснока. Посыпьте чесноком и зеленью рыбу.
  6. Запекайте карасей в духовке при температуре 160 градусов 20-30 минут.

Клопотенко дал рецепт жареных карасей в сметане (фото: klopotenko.com)

Ранее мы писали о том, что Евгений Клопотенко показал, как готовить уникальный "украинский круассан".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины едарецептЕвгений Клопотенко