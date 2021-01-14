Евгений Клопотенко показал рецепт идеальных жареных карасей по-украински

Клопотенко дал рецепт жареных карасей в сметане (коллаж РБК-Украина)

Известный кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко дал рецепт приготовления жареных карасей в сметане и объяснил, как придать этой вкуснейшей рыбе особую сочность и нежность.

Евгений на своем сайте отметил, что если хорошенько их поджарить и запечь в сметане, то вкус получится просто сногсшибательный.

"Поэтому делюсь рецептом идеальных жареных карасей. Они получаются с золотистой корочкой, но вместе с тем очень нежные и сочные внутри. Божественные!" - заинтриговал повар.

Кулинар рассказал, что для блюда на 4 порции время подготовки занимает два часа, а на приготовление потребуется 40 минут.

Ингредиенты:

5-8 шт. карасей (в зависимости от размера)

20-40 г муки пшеничной

1/2 шт. лук-порей

5 веточек укропа

2 зубчика чеснока

300 г сметаны (15 % жирности)

200 мл сливок (30-33 % жирности)

3-5 ст. л. подсолнечного масла (для жарки)

соль - по вкусу

Пошаговый рецепт

Карасей (5-8 шт.) помойте, очистите от чешуи и удалите жабры и внутренности. Просушите тушки бумажным полотенцем, хорошо посолите и оставьте в холодильнике на 1-2 часа. Посолите карасей по вкусу и запанируйте в муке (понадобится примерно 20-40 г) и обжарьте на сковородке с подсолнечным маслом по 1 минуте с каждой стороны. Лук порей (½ шт.) нарежьте кружочками. Дно формы для запекания смажьте подсолнечным маслом и выложите сверху кружочки лука. Выложите карасей в форму сверху на лук. Смешайте в миске 300 г сметаны и 200 мл сливок, залейте рыбу этой смесью. Мелко порубите зелень (5 веточек укропа) и 2 зубчика чеснока. Посыпьте чесноком и зеленью рыбу. Запекайте карасей в духовке при температуре 160 градусов 20-30 минут.

Клопотенко дал рецепт жареных карасей в сметане (фото: klopotenko.com)

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