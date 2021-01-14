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Євген Клопотенко показав рецепт ідеальних смажених карасів по-українськи

Четвер 14 січня 2021 23:44
Євген Клопотенко показав рецепт ідеальних смажених карасів по-українськи
Клопотенко дав рецепт смажених карасів у сметані (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Відомий кулінар і переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко дав рецепт приготування смажених карасів у сметані та пояснив, як надати цій смачній рибі особливу соковитість і ніжність.

Євген на своєму сайті зауважив, що якщо добренько їх підсмажити та запекти в сметані, то смак вийде просто карколомний.

"Тому ділюся рецептом ідеальних смажених карасів. Вони виходять із золотистою скоринкою, але разом з тим дуже ніжні та соковиті всередині. Божественні!" - заінтригував кухар.

Кулінар розповів, що для страви на 4 порції час підготовки займає дві години, а на приготування буде потрібно 40 хвилин.

Інгредієнти:

  • 5-8 шт. карасів (залежно від розміру)
  • 20-40 г борошна пшеничного
  • 1/2 шт. цибуля-порей
  • 5 гілочок кропу
  • 2 зубчики часнику
  • 300 г сметани (15 % жирності)
  • 200 мл вершків (30-33 % жирності)
  • 3-5 ст. л. соняшникової олії (для смаження)
  • сіль - на смак

Покроковий рецепт

  1. Карасів (5-8 шт.) помийте, потім треба очистити від луски, видаліть зябра і нутрощі. Просушіть тушки паперовим рушником, добре посоліть і залиште в холодильнику на 1-2 години.
  2. Посоліть карасів до смаку і запаніруйте в борошні (знадобиться приблизно 20-40 м) і обсмажте на сковорідці з олією по 1 хвилині з кожної сторони.
  3. Цибулю порей (½ шт.) наріжте кружечками. Дно форми для запікання змастіть соняшниковою олією і викладіть зверху кружальця цибулі.
  4. Викладіть карасів у форму зверху на цибулю. Змішайте в мисці 300 г сметани, 200 мл вершків, залийте рибу цією сумішшю.
  5. Дрібно порубайте зелень (5 гілочок кропу) і 2 зубчики часнику. Посипте часником і зеленню рибу.
  6. Запікайте карасів в духовці при температурі 160 градусів 20-30 хвилин.

Євген Клопотенко показав рецепт ідеальних смажених карасів по-українськи

Клопотенко дав рецепт смажених карасів у сметані (фото: klopotenko.com)

Раніше ми писали про те, що Євген Клопотенко показав, як готувати унікальний "український круасан".

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