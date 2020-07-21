Эксперт назвала топ-5 продуктов для очищения организма

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эти знакомые нам с детства и недорогие продукты помогут очистить организм

Очистить и немного оздоровить организм вполне возможно с помощью питания. Нутрициолог Светлана Никитчук на своей странице в Instagram перечислила продукты, которые особенно хороши для очистки организма и улучшения обмена веществ, а главное - знакомы нам с детства и весьма бюджетны.

Топ-5 продуктов для очистки организма:

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Свекла.

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Богата антиоксидантом бетаином, который восстанавливает клетки печени (очистительного центра организма). Свеклу можно употреблять ежедневно в сыром виде, термообработке, в блюдах или самостоятельно.

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В лучших ресторанах в меню можно увидеть салат из свеклы с зеленью, оливковым маслом, сыром или орехами, и даже с апельсином или черной смородиной.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Петрушка.

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Очищает кишечник, предотвращает формирование камней в мочевом пузыре и почках. Благодаря ее употреблению нормализуется обмен веществ в организме.

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Зимой петрушку можно даже выращивать на подоконнике или балконе самостоятельно. Единственное, кому не рекомендована петрушка - беременным, так как стимулирует сжатие матки.

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Морковь.

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Нормализует уровень холестерина в крови. Поддерживает адекватный состав микрофлоры кишечника, предотвращает рост и размножение патогенных и условно-патогенных форм.

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Морковь хорошо сочетается с яблоком в фруктовом салате, или с сельдерей и свеклой.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Белокочанная капуста.

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Содержит сульфорфан, вещество, которое помогает бороться с токсинами. Кроме того, капуста содержит редкий витамин U, также известный как метионин, необходимый для синтеза других витаминов и способствующий выведению токсинов.

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Осторожными с капустой нужно быть при гастрите или язве.

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Репчатый лук

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Выводит из организма вредные токсины, жировые завалы, нормализует холестерин.

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Можно есть в сыром виде в салатах или делать луковый суп. Противопоказан при гипертонии, астме, болезни печени.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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