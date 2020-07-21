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Експерт назвала топ-5 продуктів для очищення організму

Вівторок 21 липня 2020 08:38
Експерт назвала топ-5 продуктів для очищення організму
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Ці знайомі нам з дитинства та недорогі продукти допоможуть очистити організм

Очистити і трохи оздоровити організм цілком можливо з допомогою харчування. Нутриціолог Світлана Нікітчук на своїй сторінці в Instagram перерахувала продукти, які особливо підходять для очищення організму і поліпшення обміну речовин, а головне - знайомі нам з дитинства і дуже бюджетні.

Топ-5 продуктів для очищення організму:

Буряк.

Багатий антиоксидантом бетаїн, який відновлює клітини печінки (очисного центру організму). Буряк можна вживати щодня в сирому вигляді, термообробці, в стравах або самостійно.

У кращих ресторанах в меню можна побачити салат з буряка з зеленню, оливковою олією, сиром або горіхами, і навіть з апельсином або чорною смородиною.

Експерт назвала топ-5 продуктів для очищення організму

Ілюстративне фото (pexels.com)

Петрушка.

Очищає кишечник, запобігає формування каменів у сечовому міхурі і нирках. Завдяки її вживання нормалізується обмін речовин в організмі.

Взимку петрушку можна навіть вирощувати на підвіконні чи балконі самостійно. Єдине, кому не рекомендована петрушка - вагітним, так як стимулює стиск матки.

Морква.

Нормалізує рівень холестерину в крові. Підтримує адекватний склад мікрофлори кишечника, запобігає ріст і розмноження патогенних і умовно-патогенних форм.

Морква добре поєднується з яблуком у фруктовому салаті, або з селера і буряком.

Експерт назвала топ-5 продуктів для очищення організму

Ілюстративне фото (pexels.com)


Білокачанна капуста.

Містить сульфорфан, речовина, яка допомагає боротися з токсинами. Крім того, капуста містить рідкісний вітамін U, також відомий як метіонін, необхідний для синтезу інших вітамінів і сприяє виведенню токсинів.

Обережними з капустою потрібно бути при гастриті або виразці.

Ріпчаста цибуля

Виводить з організму шкідливі токсини, жирові завали, нормалізує холестерин.

Можна їсти в сирому вигляді в салатах або робити цибулевий суп. Протипоказаний при гіпертонії, астмі, хворобах печінки.

Експерт назвала топ-5 продуктів для очищення організму

Ілюстративне фото (pexels.com)

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