Експерт назвала топ-5 продуктів для очищення організму

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ці знайомі нам з дитинства та недорогі продукти допоможуть очистити організм

Очистити і трохи оздоровити організм цілком можливо з допомогою харчування. Нутриціолог Світлана Нікітчук на своїй сторінці в Instagram перерахувала продукти, які особливо підходять для очищення організму і поліпшення обміну речовин, а головне - знайомі нам з дитинства і дуже бюджетні.

Топ-5 продуктів для очищення організму:

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Буряк.

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Багатий антиоксидантом бетаїн, який відновлює клітини печінки (очисного центру організму). Буряк можна вживати щодня в сирому вигляді, термообробці, в стравах або самостійно.

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У кращих ресторанах в меню можна побачити салат з буряка з зеленню, оливковою олією, сиром або горіхами, і навіть з апельсином або чорною смородиною.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Петрушка.

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Очищає кишечник, запобігає формування каменів у сечовому міхурі і нирках. Завдяки її вживання нормалізується обмін речовин в організмі.

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Взимку петрушку можна навіть вирощувати на підвіконні чи балконі самостійно. Єдине, кому не рекомендована петрушка - вагітним, так як стимулює стиск матки.

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Морква.

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Нормалізує рівень холестерину в крові. Підтримує адекватний склад мікрофлори кишечника, запобігає ріст і розмноження патогенних і умовно-патогенних форм.

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Морква добре поєднується з яблуком у фруктовому салаті, або з селера і буряком.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Білокачанна капуста.

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Містить сульфорфан, речовина, яка допомагає боротися з токсинами. Крім того, капуста містить рідкісний вітамін U, також відомий як метіонін, необхідний для синтезу інших вітамінів і сприяє виведенню токсинів.

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Обережними з капустою потрібно бути при гастриті або виразці.

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Ріпчаста цибуля

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Виводить з організму шкідливі токсини, жирові завали, нормалізує холестерин.

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Можна їсти в сирому вигляді в салатах або робити цибулевий суп. Протипоказаний при гіпертонії, астмі, хворобах печінки.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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