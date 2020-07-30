Эксперт назвала 5 основных причин тяги к сладкому

Иллюстративное фото (pexels.com)

Нутрициолог рассказала, почему нам так хочется сладкого и что с этим делать

Вот поели вы сытный завтрак или обед, а чего-то не хватает. Так хочется завершить трапезу десертом с шоколадом с сахаром, сливками с сахаром и сахарной пудрой. Или время обеда, но что-то заморачиваться не хочется. Куплю шоколадный батончик! Там орехи, а Света говорила, что они полезные. И силы появились, и есть не сильно хочется, и настроение поднялось. Нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, что делает сладкое с нашим организмом и почему мы его так хотим.

Топ-5 причин тяги к сладкому:

⠀

1. Кандида. Нарушение микрофлоры кишечника, может привести к развитию грибка рода Кандида. Он питается простыми сахарами, и выделяет особые вещества, которые развивают к нему тягу.

⠀

Можно сдать анализы на грибок. Но для начала проверьте 4 других пункта.

⠀

2 Вкус. Когда мы чувствуем сладкий вкус, мозг получает сигнал на выработку эндорфинов - гормона счастья, который кстати может на время притупить стресс. В итоге появляется сахарная зависимость, которая по оценкам специалистов в 8 раз сильнее от кокаина.

⠀

Находите удовольствие в творчестве, общении, спорте. И перейдите на полезные сладости.

⠀

3. Вода. Простые углеводы задерживают воду в организме. И если мало пить воды, то организм будет требовать сахара.

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Потеря чувствительности к вкусу. Такое бывает при заложенности носа, но чаще, когда мы едим слишком острую, соленую пищу.

⠀

Попробуйте обойтись минимальным количеством специй 2-3 недели. И вы почувствует какими сладкими могут быть яблоки, и даже вода.

⠀

5. Голод. Если прием пищи сбалансирован и мы спокойно размеренно едим, то чувство насыщения приходит равномерно. И к концу трапезы сладкого не хочется - сыты. Если есть дисбаланс белков, жиров и углеводов - мы просто не наедаемся даже большой порцией, и “догоняемся” сладким.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла рассказала о неоспоримой пользе жиров.