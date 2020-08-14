Еда для ума: какие продукты улучшают работу мозга

Нутрициолог рассказала о полезных продуктах для нервной системы и мозга
Скорее всего, вы замечали: некоторые продукты делают нас более внимательными, помогают концентрироваться, повышают умственную активность, улучшают память и скорость реакции. Это объясняется строением нашего мозга. Его "белое вещество" (миелин) на 70% состоит из липидов (полезного холестерина и фосфолипидов) и на 30% из белков. Нутрициолог Кристина Шереметьева рассказала, какие продукты лучше всего влияют на работу мозга.
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Нашему мозгу очень необходимы:
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Продукты для мозга:
Орехи и тыквенные семечки. В них железо, антиоксиданты, цинк, магний, витамины В, Е, фолиевая кислота, минералы. Это отличный перекус!
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Рыба. Форель, сёмга и лосось – источники Омега 3. Даже одна порция морепродуктов в неделю способствует росту клеток серого вещества головного мозга
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Тёмный шоколад с максимальным содержанием какао. В нём есть флавонол, который сохраняет молодость клеток мозга
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Черника. В ней есть антоцианы, замедляющие старение. А ещё черника улучшает взаимосвязь между клетками мозга, улучшает память, противостоит дегенеративным заболеваниям. Черника отлично подходит для десертов с натуральным йогуртом. Тоже прекрасный перекус
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Злаки. В них есть фолиевая кислота, витамин В и тиамин, они стимулируют мозговое кровообращение и улучшают мозговую деятельность.
Напомним, что ранее диетолог Татьяна Лакуста поделилась основными правилами раздельного питания и рассказала о его целесообразности.