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Еда на ходу: эксперт предостерегла худеющих от ошибок и предложила решение

Lite » Еда 17.06.2020 - 12:37
Еда на ходу: эксперт предостерегла худеющих от ошибок и предложила решение
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, чем чреваты перекусы на впопыхах

Перекусы на ходу, завтрак впопыхах и короткий обед между встречами – отличные "союзники" лишнего веса. Ведь важно не только то, что мы едим, но и сколько времени тратим на прием пищи, уверяет тренер по изменению привычек Ирина Золотаревич. В Instagram эксперт раскрыла непосредственную связь между быстрой едой и набором лишних кило, а также рассказала, как избавиться от привычки есть на ходу.

Быстрая еда – один из главных факторов риска набора веса, в том числе и повторного. В чем опасность слишком быстрого приема пищи?

Чем быстрее едим - тем едим больше: не ощущаем сытости после потребления необходимого количества еды и продолжаем есть лишнее.

Еда на ходу: эксперт предостерегла худеющих от ошибок и предложила решение

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Хорошо пережевать еду при быстром ее поглощении невозможно, а крупными быстро проглоченными кусками можно травмировать пищевод и желудок.

Крупный кусок еды плохо поддается воздействию ферментов, поэтому польза приема пищи сильно снижается.

При глотании больших кусков пища не достаточно смачивается слюной.

Если хорошо прожеванная пища качественно омывается кислотным желудочным соком и обеззараживается, то с большими кусками бактерии попадают в кишечник, где смогут размножаться. Результат: кишечные инфекции и дисбактериоз.

Еда на ходу: эксперт предостерегла худеющих от ошибок и предложила решение
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чем больше кусок, тем большее количество воздуха мы заглатываем. Результат: газообразование.

Быстрая еда - стресс для организма. А стресс приводит к новому порыву "что-то съесть".

Если ваша порция составляет примерно 250 грамм, прием пищи должен длится от 30 до 45 минут. Именно прием пищи, а не весь процесс, включая приготовление или заказ.

Еда на ходу: эксперт предостерегла худеющих от ошибок и предложила решение
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если 5-7 дней ставить таймер и сознательно растягивать процесс пережевывания, вы увидите первые результаты даже без изменения набора продуктов.

Ранее диетолог Альбина Комисарова рассказала, на что в первую очередь надо обратить внимание при выборе привычных продуктов.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины правильное питаниепохудение
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