ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Їжа на ходу: експерт застерегла тих, хто худне від помилок і запропонувала рішення

Lite » Їжа 17.06.2020 - 12:37
Їжа на ходу: експерт застерегла тих, хто худне від помилок і запропонувала рішення
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чим загрожують перекуси на похапцем

Перекуси на ходу, сніданок похапцем і короткий обід між зустрічами – відмінні "союзники" зайвої ваги. Адже важливо не тільки те, що ми їмо, але і скільки часу витрачаємо на прийом їжі, запевняє тренер по зміні звичок Ірина Золотаревич. В Instagram експерт розкрила безпосередній зв'язок між швидкою їжею і набором зайвих кіло, а також розповіла, як позбутися від звички їсти на ходу.

Швидка їжа – один з головних факторів ризику набору ваги, в тому числі і повторного. У чому небезпека занадто швидкого прийому їжі?

Чим швидше їмо, тим їмо більше: не відчуваємо ситості після споживання необхідної кількості їжі і продовжуємо є зайве.

Їжа на ходу: експерт застерегла тих, хто худне від помилок і запропонувала рішення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Добре пережувати їжу при швидкому її поглинання неможливо, а великими швидко проглоченными шматками можна травмувати стравохід і шлунок.

Великий шматок їжі погано піддається впливу ферментів, тому користь прийому їжі сильно знижується.

При ковтанні великих шматків їжа не досить змочується слиною.

Якщо добре прожеванная їжа якісно омивається кислотним шлунковим соком і знезаражується, то з великими шматками бактерії потрапляють у кишечник, де зможуть розмножуватися. Результат: кишкові інфекції і дисбактеріоз.

Їжа на ходу: експерт застерегла тих, хто худне від помилок і запропонувала рішення
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чим більший шматок, тим більша кількість повітря ми заковтуємо. Результат: газоутворення.

Швидка їжа - стрес для організму. А стрес призводить до нового пориву "щось з'їсти".

Якщо ваша порція становить приблизно 250 грам, прийом їжі повинен триває від 30 до 45 хвилин. Саме прийом їжі, а не весь процес, включаючи приготування або замовлення.

Їжа на ходу: експерт застерегла тих, хто худне від помилок і запропонувала рішення
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо 5-7 днів ставити таймер і свідомо розтягувати процес пережовування, ви побачите перші результати навіть без зміни набору продуктів.

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, на що в першу чергу треба звернути увагу при виборі звичних продуктів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України правильное питаниесхуднення
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся