Диетолог назвала топ-5 принципов здорового питания

Иллюстративное фото (pexels.com)

Как улучшить свой рацион, а вместе с ним здоровье и фигуру

Хотите сделать свое питание более здоровым, но не знаете, с чего начать и на что нужно обращать внимание? Диетолог Ольга Безугла, которая ранее раскрыла секреты здорового и бюджетного питания, поделилась в Instagram основными принципами здорового и правильного питания - отличное руководство к действию.

Для формирования правильного рациона нужно учесть:

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Принцип разнообразия в питании - постарайтесь спланировать свой рацион так, чтобы не было частых повторений по одному и тому же компоненту, например по фруктам сегодня яблоко, завтра киви, послезавтра груша, или по кашам сегодня гречка, завтра пшено и т.д., такое чередование позволит вам каждый день получать новый спектр витаминов и микроэлементов.

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Сезонность вашего рациона - это важный аспект, чтобы максимально получить все доступные нутриенты из рациона, а не из баночек витаминов, и я не только про фрукты, а и ягоды и главное ОВОЩИ!!!! Обращайте внимания на календари сезонности, их достаточно много плюс для разных регионов существуют свои особенности сезонных продуктов.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

В рационе преимущественно ЦЕЛЬНЫЕ продукты, это касается фруктов, овощей, зерновых (цельные зерна лучше обработанных ), цельные источники белка: мяса/ рыбы/ яиц (исключите переработанные мясные и рыбные блюда).

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Чередование разных видов термообработки блюд (процесс термической обработки овощей и фруктов подразумевает уменьшение количества полезных веществ, поэтому важно использовать их чередование, исключение из правил разве что, если вам показано врачом определенная структура рациона ).



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Питание без диет! Не увлекайтесь диетами ( особенно монодиетами), в основе всегда сбалансированный рацион ( к дефицитам нутриентов в вашем рационе может приводить как избыток углеводов или белка, так и их недостаточное поступление), без перекосов по составляющим, а если не получается снизить или набрать вес - пересмотрите рацион, проведите диагностику своего организма, возможно, вопрос набора или недостаточного веса продиктован наличием хронической патологии, требующей коррекции.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что нутрициолог Анна Никольская рассекретила тонкости рациона долгожителей.