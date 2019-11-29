Четыре шага на пути к телу своей мечты: эксперт поделилась инструкцией

Оставаться в форме и быть здоровыми – стремление любого человека. Но чтобы достичь цели, необходимо с чего-то начать. Нутрициолог Наталья Кошкина, которая ранее научила выбирать цитрусовые, предложила четырехступенчатую программу для красивого тела, которая поможет перейти на правильное питания и выработать полезные пищевые привычки. Планом эксперт поделилась в Instagram.

Людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, объединяет несколько вещей:



Они питаются очень просто. В основном - это блюда с минимальным количеством ингредиентов. Это не значит, что нужно всю жизнь есть пресную куриную грудку и брокколи. Чем меньше ингредиентов в блюде, тем точнее и легче отслеживать, что вы едите. И тем меньше времени тратишь на готовку. Чтобы было вкусно, травы и специи вам в помощь.

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Запасы базовых продуктов. Всегда. Мясо, рыба, овощи, фрукты, крупы, орехи, семена, консервы, заморозка (морепродукты, овощи, ягоды).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

План. Планирование – это то, что отличает успешных людей от неуспешных.

Составьте свой список быстрых блюд. Чтобы быстро, вкусно и полезно. И держите всегда продукты для них. Очень помогает, когда вы приходите домой без сил и меньше всего хотите стоять у плиты.



Имея в запасе банку тунца, семян, замороженной кукурузы и свежих овощей, вы можете состряпать вкуснейший салат за 5-10 минут, а не натрескаться замороженной пиццы.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

К тому же планирование исключает возможность раздумий и принятия "неправильного" решения.

Они редко едят вне дома. Ресторанная еда всегда калорийнее, чем домашняя. Не будьте слишком доверчивы и смело добавляйте 25-30% к КБЖУ, указанных в ресторанных меню.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Это не значит, что вы не можете поужинать в ресторане. Это значит, что если вы часто едите вне дома, вы потребляете больше калорий, чем думаете.

Напомним, что диетолог Альбина Комиссарова ответила на популярные вопросы о кофе.