Бюджетно и доступно: как составить максимально полезный рацион без лишних затрат

У многих в сознании прочно укоренился миф о том, что здоровое питание – это дорого. Но на практике все выходит иначе, ведь не обязательно класть в свою корзину популярные суперфуды или экзотические продукты, а достаточно обратить внимание на полезные и бюджетные доступные товары. Диетолог Ольга Безугла, которая ранее дала советы о запасах впрок на время карантина, рассказала в Instagram, как составить вкусное и недорогое меню.

На самом деле здоровое питание стоит дешевле, чем нездоровое, ведь магазинные пельмени, колбаса, майонезы и кетчупы, много выпечки стоят не так уж и дешево.

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Если посмотреть, сколько стоят чечевица, грибы, крупы, скумбрия, мы увидим, что это не слишком дорогая еда. Чтобы называться адептом здорового питания, не обязательно покупать чиа. Можно выбрать семена льна — это суперфуд по-украински, и он очень круто работает!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вы можете сделать приправу из перемолотых в кофемолке семян льна и морской соли — если такая приправа будет стоять на столе, вы снизите употребление соли и одновременно обогатите свой рацион полиненасыщенными жирными кислотами.

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Не обязательно покупать ягоды годжи — возьмите сушеную клюкву. Семена тыквы — это еще один украинский суперпродукт, они занимают второе место по количеству цинка, а этот микроэлемент важен для красоты тела — кожа, волосы, ногти будут вам благодарны, если в рационе достаточно цинка.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также диетолог призвала отдать предпочтение овощам, фруктам и зелени по сезону и неприменно включить их в свой рацион. Она призвала всегда брать во внимание сезонное изменение витаминного состава в продуктах питания.

Фото: instagram.com/dr.bezugla_olga

Ранее диетолог Кристина Шереметьева поделилась секретами, как меньше есть и при этом ощущать сытость и насыщение.