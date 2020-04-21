Боремся с перееданием: 10 способов контролировать голод

Часто похудеть и получить фигуру мечты нам мешает постоянное желание что-то съесть и, как следствие, переедание. Фитнес-блогер Лена Карасева, которая ранее назвала 15 полезных привычек для похудения и стройности, рассказала на своей странице в Instagram, как справиться с чрезмерным голодом.

10 способов контролировать голод:

1. Подобрать оптимальное количество приемов пищи.



Кому-то комфортно 3 плотных приема пищи, а для кого-то нужно делать перекусы между основными приемами. Дробное питание никак не способствует похудению. Важно соблюдать общий суточный дефицит.



2. Не бойся поздних ужинов.



Если в 9 вечера тебе голодно, то перестрой свое питание так, чтобы ужин был сытный, либо устрой себе второй ужин.



Нет, после 21.00 еда не превращается в жир.



3. Не делай слишком большой дефицит ккал от нормы.



Чем больше ты урезаешь калории, тем больше будешь чувствовать голод.Тем выше риск сорваться рано или поздно. Здоровый дефицит - 15-20% от нормы.



4. Физическая нагрузка.



Занятия спортом помогают контролировать голод.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. Пить чистую воду.



Вода крайне важна для всех обменных процессов в нашем организме. Жажда очень часто маскируется под чувство голода.



6. Высыпайся.



Недосып негативно сказывается на гормонах.



Гормон лептин, отвечающий за чувство насыщения, при постоянном недосыпе вырабатывается недостаточно. Поэтому мы едим больше, чем нужно.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

7. Контроль стресса.



Кортизол может быть как хорошим приятелем для нас, так и плохим. Тревога, нервы - уровень кортизола растет, провоцирует отеки и тот самый нездоровый аппетит на стрессе.



8. Адекватное количество жиров, белков и углеводов.



9. Не объедаться сладким и мучным.



Сладости и мучное - калорийные продукты, но не сытные. Скачок инсулина приведет к тому, что через часок после шоколадки тебе опять захочется есть. На таких качелях очень легко съесть больше своей нормы.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

10. Перестать слоняться вокруг холодильника.



Жратва от скуки - самая распространенная причина переедания.



Ищи, чем занять себя. Если ты сидишь дома - выйди на улицу, почитай, посмотри фильмы, вышивай, чем черт не шутит. А ещё лучше - сделать хотя бы лёгкую 30-ти минутную зарядку. Еда - это не единственное доступное удовольствие в жизни.

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