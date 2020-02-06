Бодрящий и спортивный: топ-3 коктейля ко Дню бармена

Ведущие Нового канала предлагают тройку коктейлей на все случаи жизни
К сегодняшнему Международному дню бармена ведущие Нового канала поделились рецептами своих любимых коктейлей и рассказали, где пробовали самый вкусный. Чтобы стать профессиональным барменом, нужно много времени и усилий. А еще надо приобрести инструменты для приготовления коктейлей: шейкер, миксер, формы для льда, стакан для смешивания и барные украшения – соломинки и бумажные пальмочки. Но мы вместе с ведущими Нового составили список доступных коктейлей, которые можно сделать дома самостоятельно. Для этого вам хватит шейкера. Ведь залог вкусного напитка – в качественных ингредиентах.
Коктейль бодрящий от Юлии Панковой
Ведущая программы «Ревизор Х», кулинар Юлия Панкова признается, что иногда балует себя дома коктейлями. Готовит только глинтвейн или «базиликовую красоту».
– Люблю микс вкусов кокоса и базилика, – говорит Юля. – А еще – сочетание сока ананаса, лимона и лайма – хорошо освежают. Поэтому обычно готовлю коктейль «базиликовая красота» утром. Рецепт очень простой.
Ингредиенты:
Приготовление:
Безалкогольная «Пина колада» от Елены-Кристины Лебедь
Во время отпуска любит пробовать коктейли и ведущая программы «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь.
– Нравятся напитки с оригинальной подачей, а не просто в бокале, – говорит ведущая. – Идеально, если коктейль в половинке свежего ананаса или кокоса. Чаще всего так готовят «Пина коладу».
Ингредиенты:
Приготовление:
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Спортивный коктейль от Олега Кензова
Чтобы заветные кубики не исчезли с пресса ведущего «Кохання на виживання» Олега Кензова, он не только тренируется, но и выпивает.
– Сразу после тренажерного зала пью протеиновый коктейль, – рассказывает Олег. – Ведь для роста мышц необходимо много белка. Ежедневно есть только курицу, рыбу и яйца – недостаточно. Поэтому я употребляю спортивный напиток. Его рецепт прост.
Ингредиенты:
Приготовление:
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