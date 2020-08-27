Бодрит и укрепляет сосуды: эксперт раскрыла правду о популярном напитке

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Специалист по питанию рассказала о свойствах распространенного напитка

Чай – популярный напиток, без которого не обходится ни дня су среднестатистического человека. Пока в чай не добавили молоко и сахар, он обладает нулевой калорийностью. Соответственно, пить его можно без ограничений. В разумных пределах, естественно. Так ли полезен этот напиток и какой лучше выбрать рассказала специалист по похудению и правильному питанию, фитнес-эксперт и нутрициолог Катя Медушкина.

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В чае содержится кофеин, витамины В1, В2, С и Р, поэтому он оказывает мочегонное действие, бодрит и делает стенки сосудов более эластичными.

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Но не рекомендуется пить его в больших количествах беременным женщинам, а также людям с заболеваниями ЖКТ, атеросклерозом, гипертонией и страдающим бессонницей.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Пить чай можно в течение дня в любое время, но лучше придерживаться правила: за 20-30 минут до еды или через 20-30 минут после еды. И это вовсе не потому, что, по распространенному заблуждению, жидкость, принятая во время еды, “растягивает желудок” или вредит пищеварению.

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Просто содержащийся в чае танин ухудшает усвоение протеина и железа.

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Насчет количества выпиваемого чая: результаты медицинских исследований различаются, но, если брать усредненные нормы, то это будут 4-5 чашек чая средней крепости или 2-3 чашки крепкого чая в день.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нежелательно пить чай перед сном из-за его тонизирующего действия.

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Естественно, все вышесказанное относится к нормальному чаю, не из пакетиков, и без всяких ароматизаторов и красителей. А вот черный чай вы будете пить, красный или зеленый — разница небольшая. Химический состав у них практически одинаковый, но в зеленом, все-таки, содержится больше микроэлементов, витаминов и биоактивных веществ.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко назвала топ-9 продуктов, которые стоит исключить из рациона.