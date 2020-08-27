ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бадьорить і зміцнює судини: експерт розкрила правду про популярний напій

Четвер 27 серпня 2020 12:42
Бадьорить і зміцнює судини: експерт розкрила правду про популярний напій
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Фахівець з харчування розповіла про властивості поширеного напою

Чай – популярний напій, без якого не обходиться ні дня су середньостатистичної людини. Поки чай не додали молоко і цукор, у ного нульова калорійність. Відповідно, пити його можна без обмежень. У розумних межах, звичайно. Так чи корисний цей напій і який краще вибрати розповіла спеціаліст по схудненню і правильному харчуванню, фітнес-експерт і нутриціолог Катя Медушкина.

У чаї міститься кофеїн, вітаміни В1, В2, С і Р, тому він має сечогінну дію, що бадьорить і робить стінки судин більш еластичними.

Але не рекомендується пити його у великих кількостях вагітним жінкам, а також людям із захворюваннями ШКТ, атеросклерозом, гіпертонією і тим, хто страждає на безсоння.

Бадьорить і зміцнює судини: експерт розкрила правду про популярний напій

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Пити чай можна протягом дня в будь-який час, але краще дотримуватися правила: за 20-30 хвилин до їжі або через 20-30 хвилин після їжі. І це зовсім не тому, що, по поширеній помилці, рідина, прийнята під час їжі, "розтягує шлунок" або шкодить травленню.

Просто танін, що міститься в чаї, погіршує засвоєння протеїну і заліза.

Щодо кількості випитого чаю: результати медичних досліджень розрізняються, але, якщо брати усереднені норми, то це будуть 4-5 чашок чаю середньої міцності або 2-3 чашки міцного чаю в день.

Бадьорить і зміцнює судини: експерт розкрила правду про популярний напій
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Небажано пити чай перед сном через його тонізуючу дію.

Природно, все вищесказане відноситься до нормального чаю, не з пакетиків, і без всяких добавок, ароматизаторів та барвників. А от чорний чай ви будете пити, червоний або зелений — різниця невелика. Хімічний склад у них практично однаковий, але в зеленому, все-таки, міститься більше мікроелементів, вітамінів і біоактивних речовин.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко назвала топ-9 продуктів, які варто виключити з раціону.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України дієтологправильное питание
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся