Бадьорить і зміцнює судини: експерт розкрила правду про популярний напій

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Фахівець з харчування розповіла про властивості поширеного напою

Чай – популярний напій, без якого не обходиться ні дня су середньостатистичної людини. Поки чай не додали молоко і цукор, у ного нульова калорійність. Відповідно, пити його можна без обмежень. У розумних межах, звичайно. Так чи корисний цей напій і який краще вибрати розповіла спеціаліст по схудненню і правильному харчуванню, фітнес-експерт і нутриціолог Катя Медушкина.

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У чаї міститься кофеїн, вітаміни В1, В2, С і Р, тому він має сечогінну дію, що бадьорить і робить стінки судин більш еластичними.

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Але не рекомендується пити його у великих кількостях вагітним жінкам, а також людям із захворюваннями ШКТ, атеросклерозом, гіпертонією і тим, хто страждає на безсоння.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Пити чай можна протягом дня в будь-який час, але краще дотримуватися правила: за 20-30 хвилин до їжі або через 20-30 хвилин після їжі. І це зовсім не тому, що, по поширеній помилці, рідина, прийнята під час їжі, "розтягує шлунок" або шкодить травленню.

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Просто танін, що міститься в чаї, погіршує засвоєння протеїну і заліза.

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Щодо кількості випитого чаю: результати медичних досліджень розрізняються, але, якщо брати усереднені норми, то це будуть 4-5 чашок чаю середньої міцності або 2-3 чашки міцного чаю в день.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Небажано пити чай перед сном через його тонізуючу дію.

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Природно, все вищесказане відноситься до нормального чаю, не з пакетиків, і без всяких добавок, ароматизаторів та барвників. А от чорний чай ви будете пити, червоний або зелений — різниця невелика. Хімічний склад у них практично однаковий, але в зеленому, все-таки, міститься більше мікроелементів, вітамінів і біоактивних речовин.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко назвала топ-9 продуктів, які варто виключити з раціону.