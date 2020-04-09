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Яблучно-бананові оладки: солодкий рецепт без цукру від Лесі Нікітюк

Lite » Їжа 09.04.2020 - 14:44
Яблучно-бананові оладки: солодкий рецепт без цукру від Лесі Нікітюк
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Відмінна ідея для смачного, а головне, корисного сніданку

Для багатьох оладки – ідеальний варіант сніданку. Вони смачні, швидкі в приготуванні. А ще ніколи не набридають, адже готувати оладки можна за тисячею різноманітних рецептів. Наприклад, з яблука і банана, як це робить ведуча шоу«Хто проти блондинок?» на Новому каналі Леся Нікітюк.

– Я вирішила поекспериментувати й додати в яблучні оладки трохи банану, – каже Леся. – Вийшло дуже смачно і солодко, хоча цукру в цих оладках немає.

Рецепт яблучно-бананових оладок від Лесі Нікітюк:

Інгредієнти:

  • яблуко — 6 шт;
  • банан — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • кокосова олія для смаження;
  • фрукти, варення для подачі.

Яблучно-бананові оладки: солодкий рецепт без цукру від Лесі Нікітюк

Яблучно-бананові оладки: солодкий рецепт без цукру від Лесі Нікітюк

Спосіб приготування:

  1. Яблука очистіть, виріжте сердцевинки, натріть на крупній тертці.
  2. Очистіть банан, натріть його і змішайте з тертими яблуками.
  3. Додайте до маси яйце й добре перемішайте.
  4. Поступово всипте борошно, добре вимішуючи суміш лопаткою.
  5. Смажте оладки на кокосовому маслі на невеликому вогні по три хвилини з кожного боку.
  6. Подавайте з фруктами або варенням. Або і з тим, і з тим. Смачного!

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в сітчастому боді ефектно оголила стегна.

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