Арбузная диета для похудения: мифы и правда

Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог рассказал о правилах и особенностях употребления сладкой ягоды

Арбузная диета бьëт все рейтинги в августе и сентябре. А стоит ли садиться на неë? Диетолог Андрей Невский дал ответ на этот вопрос, а также рассказал об особенностях и правилах употребления любимой многими ягоды.

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Эксперт напомнил, что садиться на диету вообще не стоит. Чтобы похудеть, нужен дефицит калорий. Чтобы похудеть и быть здоровой, нужен дефицит калорий при сбалансированном рационе. Поэтому садиться на «продуктовую» диету или устраивать «продуктовый» разгрузочный день нет смысла.

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Арбуз — отличный десерт для худеющих. Он сладкий и некалорийный: всего лишь 25 ккал на 100 г. А ещё в нем есть витамины группы B, C, PP, D, ликопин, магний, каротин, фолиевая кислота. Арбуз предотвращает развитие анемии, помогает при солях в почках, проблемах печени и желчного пузыря. Очень полезный и вкусный фрукт/ягода, но...



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Я не зря сказал «десерт» — употреблять арбуз в пищу нужно аккуратно и после основного приёма пищи (и лучше не перед сном ). Он обладает очень сильным мочегонным эффектом и содержит 5-10 г сахара на 100 г (это много). Если вы следите за потреблением сахара и углеводов, то учитывайте это.

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Большое количество мякоти может навредить диабетикам, людям с болезнями мочеполовой системы (особенно если есть камни в почках), диареей, метеоризмом, коликами и тяжёлыми заболеваниями поджелудочной железы. У арбуза высокий гликемический индекс, а его пищевые волокна активизируют работу кишечника — привет, газообразование и вздутие.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Вам может показаться, что арбуз хорошо насыщает — но это вода, а не питательные вещества. Она заполняет желудок, даря чувство ложного насыщения, однако не восполняет энергию. Вода так же влияет на вес: сидящие на арбузной диете радуются уменьшающейся цифре на весах. Скорее всего, это уходит не жир.

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В общем, арбуз идеален для десерта, но для диеты не годится — его переизбыток может навредить здоровью. Будьте разумны и кушайте всë в меру.

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Ну и напоследок: естественным путём арбуз созревает только к середине августа. До этого его накачивают селитрой. Сезон продолжается до начала октября — поэтому у вас есть почти два месяца, чтобы вдоволь налопаться.

Напомним, что ранее нутрициолог Алена Поддубная рассказала, какие продукты не стоит сочетать во время одного приема пищи.