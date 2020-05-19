Большинство сладостей, даже называемых "пп" инстакулинарами, не соответствуют здоровью - сиропы и сахзамы стимулируют вкусовые рецепторы, дают скачки инсулина, воспаление, ожирение, болезни, высыпания, разрастание патогенной микробиоты....Но неужели нельзя совсем и никогда? Нутрициолог-диетолог Анна Елькина, которая ранее рассказала, как победить вечерний голод и тягу к сладкому, перечислила на своей странице в Instagram 5 правил выбора десерта для стройности и здоровья.

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Давайте разбираться:

Читаем составы. Не надо трансжиров, маргарина, жира растительного - хорошо, если жиры будут из масла кокоса, семечки, орехи

Мука, безусловно, не пшеничная высшего сорта, пусть будет гречневая, кокосовая, льняная, да даже овсяная или цельнозерновая

Иллюстративное фото (pexels.com)

Избегайте сиропов, патоки, крахмала и прочих скрытых сахаров. Лучше путь будут сухофрукты или фрукты/ ягоды для сладости

Иллюстративное фото (pexels.com)

Вместо коровьего молока ищите состав с кокосовым, миндальным или иным ореховым

Принимайте сие удовольствие после основного блюда в завтрак или обед



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Не забывайте про такой десерт, как шоколад, берите качественный - читайте составы. Можно выбрать вариант на кэробе.

Ранее нутрициолог Светлана Никитчук предложила меню для бодрости и энергичности.