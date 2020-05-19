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5 правил вибору десерту для стрункості і здоров'я

Lite » Їжа 19.05.2020 - 13:28
5 правил вибору десерту для стрункості і здоров'я
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, які солодощі мінімально нашкодять фігурі і здоров'ю

Більшість солодощів, навіть званих "пп" інстакулінарами, не відповідають здоров'ю - сиропи і сахзами стимулюють смакові рецептори, дають стрибки інсуліну, запалення, ожиріння, хвороби, висипання, розростання патогенної мікробіоти....Але невже не можна зовсім і ніколи? Нутриціолог-дієтолог Ганна Єлькіна, яка раніше розповіла, як перемогти вечірній голод і тягу до солодкого, перерахувала на своїй сторінці в Instagram 5 правил вибору десерту для стрункості і здоров'я.

Давайте розбиратися:

Читаємо склади. Не треба трансжирів, маргарину, жиру рослинного - добре, якщо жири будуть з масла кокоса, насіння, горіхи

Борошно, безумовно, не пшеничне вищого гатунку, хай буде гречане, кокосове, лляне, та навіть вівсяне або цільнозернове

5 правил вибору десерту для стрункості і здоров'я

Ілюстративне фото (pexels.com)

Уникайте сиропів, патоки, крохмалю та інших прихованих цукрів. Краще шлях сухофрукти або фрукти/ ягоди для солодощі

5 правил вибору десерту для стрункості і здоров'я

Ілюстративне фото (pexels.com)

Замість коров'ячого молока шукайте склад з кокосовим, мигдальним чи іншим горіховим

Приймайте це задоволення після основного блюда на сніданок або обід

5 правил вибору десерту для стрункості і здоров'я
Ілюстративне фото (pexels.com)

Не забувайте про такий десерт, як шоколад, беріть якісний - читайте склади. Можна вибрати варіант на керобі.

Раніше нутриціолог Світлана Нікітчук запропонувала меню для бадьорості та енергійності.

Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України здоровое питаниедієтологсладости
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