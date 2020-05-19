Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, які солодощі мінімально нашкодять фігурі і здоров'ю

Більшість солодощів, навіть званих "пп" інстакулінарами, не відповідають здоров'ю - сиропи і сахзами стимулюють смакові рецептори, дають стрибки інсуліну, запалення, ожиріння, хвороби, висипання, розростання патогенної мікробіоти....Але невже не можна зовсім і ніколи? Нутриціолог-дієтолог Ганна Єлькіна, яка раніше розповіла, як перемогти вечірній голод і тягу до солодкого, перерахувала на своїй сторінці в Instagram 5 правил вибору десерту для стрункості і здоров'я.

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Давайте розбиратися:

Читаємо склади. Не треба трансжирів, маргарину, жиру рослинного - добре, якщо жири будуть з масла кокоса, насіння, горіхи

Борошно, безумовно, не пшеничне вищого гатунку, хай буде гречане, кокосове, лляне, та навіть вівсяне або цільнозернове

Ілюстративне фото (pexels.com)

Уникайте сиропів, патоки, крохмалю та інших прихованих цукрів. Краще шлях сухофрукти або фрукти/ ягоди для солодощі

Ілюстративне фото (pexels.com)

Замість коров'ячого молока шукайте склад з кокосовим, мигдальним чи іншим горіховим

Приймайте це задоволення після основного блюда на сніданок або обід



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Не забувайте про такий десерт, як шоколад, беріть якісний - читайте склади. Можна вибрати варіант на керобі.

Раніше нутриціолог Світлана Нікітчук запропонувала меню для бадьорості та енергійності.

Автор: Марина Настевіч