Вижити після новорічної вечірки: що потрібно знати

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Лайфхаки для виживання в новорічну ніч, що краще за все зробити до, під час та в кінці свята

Майбутній сезон новорічних свят справжнє випробування для твоєї імунної системи, тому ми підібрали шість найбільш корисних лайфхаков для "новорічного" виживання.

Святковий сезон вже майже на порозі – це хороша новина, але в той же час це означає, що наші й так втомлені від роботи тіла і мозок, зазнають нещадної алкогольно-танцювальної атаки. Ключем до виживання після святкового вихору, стануть прості поради від LITE, що варто зробити до, під час і після вечірки.

Подякуешь нам пізніше...

Pre-party

Легенда американських вечірок і батько-засновник США Бенджамін Франклін одного разу сказав: "Не маючи можливості підготуватися, ви готуєтеся до невдачі" і він був прав. На що ж варто звернути увагу, щоб гарантовано круто "увірватися" в святковий сезон і так само гідно вийти з нього:

#1. Давай почнемо з простого – вирушаючи на різдвяну вечірку, кинь в сумочку пачку пластирів. Майже гарантовано, що ти будеш багато танцювати, можливо, навіть з малознайомими і сумнівними людьми, і навіть, може виявитися, що ти після цього блукатимешь по вулицях у пошуках чергового нічного бару, щоб продовжувати пити. Тому, щоб ніяка розтерта нога або пухир не завадили карколомним пригодам – наша порада: візьми пластир.

#2. Перш ніж ти одягнеш свій карколомний наряд на вечірку, не відмов собі в освіжаючому стаканчику води з лимоном. Лимон містить вітамін С, він допоможе нормально функціонувати імунній системі, захворіти на передодні свята – це провал.

Вода з лимоном для здоров'я(фото: pixabay.com)

На вечірці

Ти виглядаєш приголомшливо в ретельно підібраному вбранні – саме час сяяти і привертати увагу.

#3. Тут у нагоді третя порада - спробуй випивати склянку води між кожним алкогольним напоєм. По-перше, це допоможе вибірково і більш уважно ставитися до того, який алкоголь ти п'єш. Простіше буде контролювати і кількість випитого, адже привертати увагу ти плануєш в хорошому сенсі? Зрештою, зневоднення - одна з найголовніших причин головних болів на наступний ранок.

#4. Якщ є їжа, там, куди ти їдеш - з'їж її! Не забувай про рівень вітаміну D, який скоро почне знижуватися через відсутність сонячного світла. Поповнити його допоможуть лосось і сири. Пообіцяй, що з'їж хоча б канапе.

вечірка ніколи не відмовляйся від канапе (фото: pixabay.com)

Пост-вечірка

Ти впоралася! Наші вітання. Ми щиро сподіваємося, що ти відмінно провела час.

#5. Ще один "водний" лайфхак - переконайся, що у тебе є пара склянок води на тумбочці біля ліжка, перш ніж твоя голова потрапить на подушку. Мало того, що це природна детоксикація допоможе травленню, також було доведено, що вона покращує настрій. Якщо твій бос не дозволяє спізнитися на годину-другу на наступний день після новорічної вечірки, то це життєво важливо.

#6. І, нарешті, не тільки корисна, але і смачна порада. Коли будеш готувати ранкову каву (або купувати в кав'ярні), додай куркуму в молоко, щоб збільшити антиоксидантні властивості напою. Основний інгредієнт куркуми - куркумін, також вважається відмінним протизапальним, він допоможе від дискомфорту вопухлих щиколотках після танців.

Тепер можеш дякувати)

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