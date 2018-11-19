Как успешно продвигать музыку и другие культурные продукты в Украине: 9 секретов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эксперты рассказали украинцам, как правильно организовывать культурные события

В Киеве прошел интерактивный тренинг "Как продвигать собственный культурный продукт". Что такое бренд, как презентовать свой проект, создавать его стратегию и работать со СМИ - все это объясняли музыкантам, писателям и театралам спикеры тренинга: Катя Тейлор, Оксана Хмелевская, Екатерина Аврамчук и другие эксперты по коммуникации и журналистике.

Тренинг "Как продвигать собственный культурный продукт" (фото: пресс-служба)

Мы собрали лучшие методы и советы с промо культурных продуктов для молодых и опытных артистов.

Если ваш проект выставка - вы не конкурируете с другими "выставками". Вы конкурируете с любыми событиями вообще

Люди негуглят "куда мне пойти на выставку", ведь в недельной афише много разнообразных событий. Если у вас сложный продукт, то главный вопрос - как вы о нем рассказываете. Необходимо быть достаточно дерзким и делать авангардные вещи, ведь иначе люди не обратят на вас внимание.

Не показывайте историю как она есть - переосмислюйте ее

Чтобы искусство было интересным новому поколению, его нужно подавать в обновленном ключе. Сегодня это очень хорошо понимают в известных мировых музеях - например, Музей естествознания в Лондоне или Лувр Абу-Даби. В 2012 году в Вене галерея Альбертина сделала особую выставку - Nude Man. Традиционно в истории искусства в основном раздевали женщин - экспозиции музеев полны образами Муз и Богинь. И именно поэтому коллекция Nude Man была полностью посвящена обнаженным мужчинам. Эта выставка мгновенно привела к скандалу, в том числе благодаря своим рекламным баннерам - с тремя обнаженными футболистами. Обычное мероприятие не вызвало бы такого резонанса. Поэтому, если вы работаете с "классическим" искусством - предлагайте новые интерпретации знакомых историй и избегайте шаблонов.

Делайте зрителей соучастниками события

Даже если вы организовываете обычный лекторий, спланируйте его так, чтобы подтолкнуть людей к активному участию в событиях. Контент, связанный с культурой обычно является многослойным и сложным. Поэтому важно использовать интерактивные форматы - мультимедиа, VR, необычные инсталляции, - чтобы фрагментировать вашу идею, сделать ее наглядной и понятной без лишних объяснений.

"Очень важно понимать, что главное, на что сегодня охотится зритель - это впечатления. Опыт, который он может пережить. Этому способствуют современные технологии. Существует много статистик, которые демонстрируют, что многие люди сегодня не желают покупать машины и квартиры, зато они хотят облететь весь мир или объехать его автостопом. И это влияет на то, какой опыт люди стремятся пережить, когда приходят на то или иное событие", - говорит автор и ведущая шоу на радио "Аристократы" Катя Тейлор.

Большие деньги нужны не всегда

Когда у вас есть масштабный и интересный проект, но не хватает ресурсов для его реализации, можно привлечь спонсоров. Причем речь не идет только о деньгах. Большие кампании и предприниматели часто охотно идут на сотрудничество и могут предоставить оборудование и другие технические мощности для вашего проекта. В последние 5-7 лет меценатство становится все более распространенным в Украине. Нужно только найти людей, которые разделяют ваши ценности и четко донести до них, в чем польза вашей инициативе.

Поймите свою аудиторию

Культурный продукт - это не товар первой необходимости. Это не еда или одежда, потребность в которых существует всегда. И именно поэтому вам необходимо очень хорошо понимать людей, для которых вы работаете. Только так вы сможете определить площадки и формат общения со "своим" читателем или зрителем.

"Вы должны представить свою аудиторию в виде реального человека. Это должен быть детальный портрет, который должен включать все. То есть вы представляете человека кроме демографических, географических, возраст, пол. Вы можете представить человека, с которым вы говорите. Когда у вас будет реальный человек, с которым вы говорите, вы будете знать где он ходит, какие медиа он читает", - отмечает Екатерина Аврамчук.

Не возможно быть своим для всех - фокусируйтесь

Начинать работу над продвижением продукта надо не с маркетинга, а со стратегии. Без стратегии нет продвижения. Особенно, если у вас масштабный проект - стратегия нужна, чтобы не тонуть в деталях и понимать - на чем нужно сосредоточиться и как донести свою уникальность до аудитории.

Выполняйте обещания перед своей аудиторией

Организовываете ли вы фестиваль, или же продвигаете творчество музыкальной группы, но ваш продукт - это тоже сервис. Вам нужно учиться качественно предоставлять свою услугу. Когда вы что-то обещаете людям - лично, в медиа или соцсетях, - делайте это. Оправдания про "творческое легкомыслие" не сработают. Никогда не обманывайте, ведь ваш посетитель критический. Он запомнит обман и вы просто его потеряете.

Помогите увидеть историю, которая стоит за проектом

Общаясь с журналистами, не навязывайте им свое видение в скучных пресс-релизах. Лучше подсказывайте им, где можно найти что-то действительно интересное и "человеческое" в вашем проекте. Не рассказывайте о том, какие вы замечательные, показывайте "внутреннюю кухню" проекта и людей, которые работают вместе с вами. Ведь они истинное лицо проекта.

Найдите практическую ценность вашего продукта

Культурные продукты тоже имеют практическую ценность. Чтобы ее отыскать, нужно ориентироваться на две вещи - свою аудиторию, а также актуальные события вокруг нас. Человек должен понимать, что именно он получит от того, что приобретет ваш продукт или посетит ваше событие. В свою очередь отслеживание современных трендов - популярных тем, проблем, даже мемов - и привязка к ним, может сделать ваш продукт "видимым" для аудитории и помочь его продвижению.

Видео: РБК-Украина

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