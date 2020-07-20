Украинская певица подарила фанатам нежную песню-размышление

Украинский pop-jazz певица Кристина Луговая презентовала новый сингл "Листи". Песни Кристины давно удерживают лидирующие позиции в музыкальных чартах и ​​хит-парадах. Но композиция "Листи" начинает новый этап в творчестве певицы.

"Листи" - песня-размышление о том, что все должно происходить вовремя. О письмах, которые мы очень ждем. Поскольку "письма", которые опаздывают, могут не найти своего адресата. Поэтому, после долгих лет размышлений, известный шведский стриминговый сервис Spotify начал работу в Украине именно тогда, когда украинцы вовремя поняли, что необходимо поддерживать создателей музыки.

"Для каждого из нас важно вовремя сказанное доброе слово, поддержка, действие и проявление любви. Своевременный ответ и любовь. Счастлива, что мои “Листи” после полуторагодовалого перерыва в релизах, наконец будут доставлены моим адресатам - моим слушателям. Слушаем мою первую сюжетную песню и пусть все жизненные письма приходят вовремя", - рассказывает Луговая.

Христина Лугова - Листи

Сингл "Листи" - это, лирическое начало серии релизов в поддержку нового альбома певицы, выход которого запланирован в конце августа.

Поклонники в восторге от нового творения артистки.

Як ніжно!

Дуже сподобалось!

Пісня бере за душу! Все просто супер! Будь щаслива!

Браво, Христино! Прекрасна робота, чарівна музика та спів.

Чудово, Христино, чудово! Все бездоганно: і спів, і вишукано стриманий музичний супровід - гарний аранжувальник. Христино, ви неповторні!

Напомним, до этого Кристина радовала украинцев такими песнями, как "Відлітали журавлі", "Мокрі вулиці" и другими.

Христина Лугова - Мокрі вулиці

Христина Лугова - Відлітали журавлі

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