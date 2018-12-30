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"Шоу року": українців вразив шикарний концерт Ані Лорак

Lite » Культура 30.12.2018 - 18:46
"Шоу року": українців вразив шикарний концерт Ані Лорак
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

У мережі порахували шоу DIVA кращим на українській сцені

Скандально відома українська артистка, яка активно гастролює в Росії розтопила серця співвітчизників. У суботу ввечері на українському телеканалі Інтер транслювався концерт Ані Лорак з її знаменитим шоу DIVA. Фанати не змогли стримати емоцій і буквально закидали її компліментами під крайнім знімком в мережі Instagram.

Артистка опублікувала знімок зроблений під час зйомок шоу. Вона підписала фото так: "гідність і стиль! Ось важливі якості у чоловіків і жінок".

&quot;Шоу року&quot;: українців вразив шикарний концерт Ані Лорак

Скріншот поста облікового запису instagram.com/anilorak

&quot;Шоу року&quot;: українців вразив шикарний концерт Ані Лорак

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

У мережі практично не залишилося хейтерів артистки – майже всі почали нахвалювати шоу. Багато хто відзначив, що Лорак приголомшливо виглядає і порівняли її з легендарною танцівницею Мата Харі.

 "Браво", "Мата Харі", "Нарешті подивився шоу DIVA, дуже крутий ви Артист, Кароліна, по-моєму в зв'язку з останніми подіями ви тільки розцвіли) Всього вам найкращого, чекаю нових робіт", "Ані найкраща і найкрасивіша жінка країни!", "Кароліна вчорашнє шоу на телеканалі Інтер було мегакруте. Ти талант з великої букви. Як завжди красива і неперевершена", "Шоу DIVA на Інтері це було дуже красиве. Шоу року", — пишуть фанати.

&quot;Шоу року&quot;: українців вразив шикарний концерт Ані Лорак

&quot;Шоу року&quot;: українців вразив шикарний концерт Ані Лорак

&quot;Шоу року&quot;: українців вразив шикарний концерт Ані Лорак

&quot;Шоу року&quot;: українців вразив шикарний концерт Ані Лорак

&quot;Шоу року&quot;: українців вразив шикарний концерт Ані Лорак

&quot;Шоу року&quot;: українців вразив шикарний концерт Ані Лорак

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що раніше чоловік Лорак вперше прокоментував розлучення. Мурат Налчаджиоглу залишив зворушливий запис про свою сім'ю.

Раніше ми писали, що Ані Лорак навчила дочку позувати перед журналістами.

До Речі, також ми писали, що співачка "засвітила" шанувальників дзеркальною сукнею.

Відео: РБК-Україна

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