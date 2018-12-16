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"Піккардійська Терція" презентовала колоритное праздничное видео

Lite » Досуг 16.12.2018 - 07:16

Видео: YouTube/Піккардійська Терція

Культовая вокальная формация "Піккардійська Терція" презентовала колоритное лирическое видео на народную песню "Маланка".

Заметим, что эта песня вошла в последний альбом акапельного коллектива "Лети...", релиз которого состоялся накануне 25-летия коллектива.

"Зимняя пора года - очень хорошее время. Время завершения и одновременно время начала чего-то нового, время новых мечтаний и новых шагов для их воплощения, время для надежд, желаний и свершений. А коляда – это то, что делает наш мир и всех нас лучше! Это то, что способно зарядить нас светом и добром на год вперед. Поэтому приглашаем попеть и поколядовать вместе с нами", - говорит художественный руководитель "Терции" Владимир Якимец.

&quot;Піккардійська Терція&quot; презентовала колоритное праздничное видео

Піккардійська Терція (фото: пресс-служба группы)

Добавим, что уже в понедельник, 17 декабря, стартует зимний концертный тур "Піккардійськох Терції", который будет состоять из двух частей: до Нового года в городах западной Украины "Терция" представит свою концертную программу "Лучшее", а во время Рождественских праздников, в частности во Львове 8 января и в Киеве 19 января, - Рождественскую программу

Напомним, на днях "Время и Стекло" представили клип на новую "Песню про лицо".

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