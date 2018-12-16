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"Піккардійська Терція" презентувала колоритне святкове відео

Lite » Дозвілля 16.12.2018 - 07:16

Відео: YouTube/Піккардійська Терція

Культова вокальна формація "Піккардійська Терція" презентувала колоритне ліричне відео на народну пісню "Маланка".

Зауважимо, що ця пісня увійшла у найновіший альбом акапельного колективу "Лети…", реліз якого відбувся напередодні 25-річчя колективу. 

"Зимова пора року - дуже гарний час. Час завершення і водночас час початку чогось нового, час нових мрій і нових кроків для їхнього втілення, час для надій, бажань і звершень. А коляда – це те, що робить наш світ і всіх нас кращими! Це те, що здатне зарядити нас світлом і добром на рік наперед. Тож запрошуємо поспівати і поколядувати разом із нами", - каже художній керівник "Терції" Володимир Якимець.

&quot;Піккардійська Терція&quot; презентувала колоритне святкове відео

Піккардійська Терція (фото: прес-служба гурту)

Додамо, що вже у понеділок, 17 грудня, стартує зимовий концертний тур "Піккардійської Терції", який складатиметься із двох частин: до Нового року у містах західної України "Терція" представить свою концертну програму "Найкраще", а під час Різдвяних свят, зокрема у Львові 8 січня та у Києві 19 січня, - Різдвяну програму.  

Нагадаємо, днями "Время и Стекло" представили кліп на нову "Песню про лицо".

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