Пик звездопада Тауриды: стало известно, когда можно наблюдать впечатляющие метеоры

Фото: Flickr Hive Mind

Этот звездопад ассоциируются с кометой Энке

В начале ноября метеоры Тауриды обретают свою предельную яркость и становятся наиболее заметными. Сейчас у этого ежегодного звездопада - пик активности, сообщают "Українські Новини".

Тауриды имеют два потока, которые активны примерно в одинаковый период времени - конец октября и начало ноября, поэтому на этой неделе можно будет увидеть эффектные и впечатляющие метеоры из обоих потоков, особенно 5-6 числа.

Этот звездопад ассоциируются с кометой Энке. Метеоры представляют собой выделившиеся в прошлом из кометы шлейфы метеорных частиц, орбиты которых со временем изменились так, что теперь пересекаются с орбитой Земли.

Во время активности Таурид осколки кометы сгорают в атмосфере нашей планеты, тем самым генерируя секундные вспышки света, за которыми и наблюдают во время звездопада.

Фото: Звездопад (apod.nasa.gov)

В пик интенсивности можно увидеть огненные шары – наиболее красочные и яркие метеоры.

Впервые Тауриды наблюдали в 1869 году.

Ранее мы сообщали о том, что астрологи научили правильно загадывать желания во время весеннего звездопада Лириды. Специалисты по астрологии утверждают, что если правильно загадать желание во время звездопада, в период новой Луны, то можно привлечь в свою жизнь деньги и любовь.

Напомним, что ученые спрогнозировали, когда Земля будет подвергаться повышенному риску столкновения с астероидами. Предполагается, что это будут 2022, 2025, 2032 и 2039 года.

Также мы писали о том, что к Земле приближается огромная комета Джонсона, которая была открыта 3 ноября 2015 года.

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Видео: РБК-Украина