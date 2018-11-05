Пік зорепаду Тауриди: стало відомо, коли можна спостерігати вражаючі метеори

Фото: Flickr Hive Mind

Цей зорепад асоціюються з кометою Енке

На початку листопада метеори Тауриди набувають свою граничну яскравість та стають найбільш помітними. Зараз у цього щорічного зорепада - пік активності, повідомляють "Українські Новини".

Тауриди мають два потоки, які активні приблизно в однаковий період часу - кінець жовтня та початок листопада, тому цього тижня можна буде побачити ефектні та вражаючі метеори з обох потоків, особливо 5-6 числа.

Цей зорепад асоціюються з кометою Енке. Метеори являють собою виділилися в минулому комети шлейфи метеорних частинок, орбіти яких з часом змінилися так, що тепер перетинаються з орбітою Землі.

Під час активності Таурид уламки комети згорають в атмосфері нашої планети, тим самим генеруючи секундні спалахи світла, за якими спостерігають під час зорепаду.

Фото: Зорепад (apod.nasa.gov)

У пік інтенсивності можна побачити вогняні кулі – найбільш барвисті та яскраві метеори.

Вперше Тауриди спостерігали в 1869 році.

Раніше ми повідомляли про те, що астрологи навчили правильно загадувати бажання під час весняного зорепаду Лириды. Фахівці з астрології стверджують, що якщо правильно загадати бажання під час зорепаду, в період нового Місяця, то можна притягнути у своє життя гроші і любов.

Нагадаємо, що вчені спрогнозували, коли Земля буде піддаватися підвищеному ризику зіткнення з астероїдами. Передбачається, що це будуть 2022, 2025, 2032 та 2039 року.

Також ми писали про те, що до Землі приближается величезна комета Джонсона, яка була відкрита 3 листопада 2015 року.

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Відео: РБК-Україна