Что ожидает зрителей Национальной оперы Украины в январе: знаковые представления

Фото: опера "Набукко" (пресс-служба)

30 января в память о выдающемся украинском хормейстере Льве Венедиктове пройдет опера "Набукко"

На январь в Национальной опере Украины запланированы ряд знаковых представлений. Под Старый Новый год зрителей ожидает балет-фантазия "Вечера на хуторе близ Диканьки", а на Крещение можно будет окунуться в балетную сказку "Снежная королева". О некоторых из представлений мы расскажем более подробно.

12 января - опера "Норма" (В. Беллини)

Беллини написал оперу "Норма" на основании трагедии французского писателя Луи Александра Соме. Она выделяется на фоне многих произведений этого жанра своей необычайной красотой и виртуозными сопрановыми ариями. Даже сам Беллини считал ее шедевром и говорил, что если внезапно случится какое-то стихийное бедствие, единственное произведение, который просто необходимо будет спасти - это "Норма".

Что касается исполнителей главных партий, то почти каждый раз в "Норме" зрители Национальной оперы имеют возможность услышать лучших приглашенных солистов благодаря проекту "Украинские оперные звезды в мире", который инициировал главный режиссер театра Анатолий Соловьяненко. Многие наши соотечественники реализуют свои таланты за рубежом, и до недавнего времени услышать их на столичной сцене не было возможности. Благодаря проекту Киев посещают и участвуют в постановках театра солисты из Украины, чьи голоса звучат на лучших сценах мира. На этот раз "Норма" подарит встречу сразу с двумя - Людмилой Монастырской в ​​роли Нормы и Еленой Белкиной в роли Адальжизы.

Фото: Елена Белкина (пресс-служба)

Елена в одном из интервью вспомнила, как впервые, в феврале этого года, они вместе с Людмилой уже пели в "Норме": "Я готовила эту партию еще на март прошлого года, но из-за напряженного графика и болезни не смогла выступить в Киеве. А в этом году за две недели до киевского спектакля позвонил Анатолий Соловьяненко и предложил приехать, сказав, что партию Нормы будет петь Людмила Монастырская, и это будет ее дебют в этой роли. Я едва "вписывалась" в график, но не могла пропустить чрезвычайную возможность спеть вместе с Монастырской.

Фото: Людмила Монастырская (пресс-служба)

У Людмилы можно многому научиться. Это глобальная, масштабная личность. Она имеет очень сильную энергетику, харизму, которая покоряет сразу. И, конечно, богатство голоса, которое стоит всех сокровищ мира". Творческий тандем сложился сразу, и именно сейчас представляется очень хорошая возможность услышать его.

Постановочный состав: дирижер-постановщик - Николай Дядюра; режиссер-постановщик - Анатолий Соловьяненко; хормейстер-постановщик – Лев Венедиктов; художник-постановщик - Андрей Злобин; художник по костюмам - Анна Ипатьева; балетмейстер-постановщик - Анико Рехвиашвили.

13 января - балет "Вечера на хуторе близ Диканьки" (Е.Станкович)

Балет на музыку Евгения Станковича, который ранее назывался "Ночь перед Рождеством", был поставлен в 1993 году Виктором Литвиновым. В 2015 году новое прочтение знакомого с детства сюжета коснулось не только названия балета, но и абсолютно всех аспектов - костюмов, декораций, исполнителей главных партий и музыкальной части. Благодаря этому постановка превратилась в настоящий балет-феерию, когда на фоне очень образной, хотя и довольно сложной музыки Евгения Станковича, разворачивается сюжет, богатый романтическими и комическими сценами.

В музыкальной канве оправдано и использование любимых народных тем "Щедрик", "Радуйся, земле", и цитирование более современных популярных произведений, но каждая из этих мелодий имеет свою драматургическую функцию, каждый образ имеет свой лейтмотив и характер. Это один из лучших балетов, в котором объединены глубокие знания фольклора и классического танца, отшиты сотни стилизованных костюмов. Наряду с картинами сельской Рождественской ночи с ее пением и весельем - фантастические образы нечистой силы, небесных звезд ... Зрителей ждет зрелищное представление, богатое народными обычаями и полное иронии.

В главных партиях: Татьяна Лезова (Оксана), Татьяна Андреева (Солоха), Татьяна Голякова (Царица), Никита Сухоруков (Вакула), Даниил Силкин (Черт), Никита Соколов (Дьяк), Владислав Иващенко (председатель), Игорь Булычев (Чуб ) и др.

Постановочный состав: дирижер-постановщик - Аллин Власенко, балетмейстер-постановщик - Виктор Литвинов, художник-постановщик Мария Левитская.

19 января - балет "Снежная королева" (П.Чайковский, А.Лядов, А.Рубинштейн, Э. Григ, Ж.Массне) - в 12:00 (утро) и в 19:00 (вечер)

Либретто и музыкальную концепцию спектакля создали художественный руководитель балетной труппы театра Анико Рехвиашвили и дирижер Алексей Баклан. Балет "Снежная Королева" поставлен ​​по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена, но музыкальная составляющая несколько неожиданная. Основа спектакля - музыка Петра Чайковского, а также произведения Анатолия Лядова, Антона Рубинштейна, Эдварда Грига, Жюля Массне. Кроме того, были использованы фрагменты двух симфоний Чайковского - 6-й и "Манфред".

"Мы создали оригинальную хореографию, которая опирается на классические традиции, - рассказала балетмейстер-постановщик Анико Рехвиашвили. - Такие условия диктовала музыка. Я бы назвала хореографический рисунок очень изобретательным, современным, с интересными режиссерскими ходами, более ориентированым на взрослого, подготовленного зрителя ... Этот балет уже имели возможность оценить и за рубежом - в Афинах, в концерт-холле "Мегарон". 15 запланированных спектаклей прошли с аншлагом, даже пришлось делать два дополнительных. Местная пресса дала высокую оценку нашим исполнителям, даже назвала спектакль "мировой премьерой".

27 января - Вечер памяти жертв Холокоста – "Реквием" (В.А.Моцарт)

"Реквием" - это драматическая поэма о человеческих страданиях и неизменной верой в будущее, полная настоящей человечности, печальной лирики, трагического пафоса. "Реквием" Моцарта принадлежит к золотому фонду академической музыки. Это одна из самых известных в мире скорбных месс, которая является последним творением гениального композитора.

"В жизни каждого народа и каждого государства бывают не только праздничные и светлые дни, но и трагические события. К сожалению, украинский народ не стал исключением, поэтому руководством Национальной оперы Украины было принято решение ввести это произведение в репертуар театра с целью достойного чествования памяти жертв Холокоста, голодоморов, Героев Небесной Сотни и погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Работа над воплощением произведения проходила под руководством Николая Дядюры и Богдана Плиша и прозвучит в исполнении Татьяны Ганиной, Анжелины Швачки, Дмитрия Иванченко, Тараса Штонды, хора и симфонического оркестра театра", - отметил главный режиссер театра Анатолий Соловьяненко.

30 января - памяти выдающегося украинского хормейстера Льва Венедиктова - опера "Набукко" (Дж.Верди)

"Набукко", мировая премьера которой состоялась 9 марта 1842, прошла на сцене Ла Скала 57 раз при переполненном зале, что было неслыханно. Опера сделала Дж. Верди не просто знаменитым, а первым композитором Италии.

Так случилось, что впервые опера "Набукко" на сцене Национальной оперы Украины была поставлена почти через полтора столетия после ее написания - премьера состоялась 15 мая 1993 (дирижер Владимир Кожухарь, хормейстер Лев Венедиктов). И эта опера была украшением репертуара почти полтора десятилетия. С "Набукко" киевская труппа много и успешно гастролировала за рубежом. Тогда зарубежная пресса писала, что хор под руководством Венедиктова - лучший в Европе.

Впрочем, из-за того, что исполнители главных партий ушли со сцены, а именно "на них", собственно, и делалась предыдущая постановка, опера, к сожалению, преждевременно прекратила свою сценическую жизнь. Поэтому за новое прочтение драматического сюжета и чрезвычайно мощного музыкального материала взялся главный режиссер театра Анатолий Соловьяненко вместе с главным дирижером театра Николаем Дядюрой. Премьера состоялась в марте 2016 года, и с тех пор опере, как и полтора века назад, сопутствует неизменный успех.

Как и в день премьеры (в 2016) партию Абигайль исполнит солистка Национальной оперы Людмила Монастырская, сопрано с удивительным тембром, большим диапазоном и непревзойденной нюансировку. С этой партией Людмила уже в течение нескольких сезонов выступает на лучших оперных сценах мира.

В главных партиях: Александр Мельничук (Набукко), Анжелина Швачка (Фенена), Сергей Магера (Захария, иудейский первосвященник), Дмитрий Иванченко (Исмаэль) и др.

Режиссер-постановщик - Анатолий Соловьяненко. Дирижер-постановщик - Николай Дядюра. Художник-постановщик - Мария Левитская. Хормейстер-постановщик - Богдан Плиш.

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