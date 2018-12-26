Новый год в Киеве: на ВДНГ устроят крутую праздничную ночь

Фото: "Зимовіа Країна на ВДНГ" (пресс-служба)

Киевлян и гостей столицы ждет праздничная атмосфера, живая музыка и невероятное лазерное шоу

Новый год уже практически стучится в наши двери, и пора окончательно решить – где именно встречать праздник. Ведь выпить традиционный бокал шампанского под новогодней елкой и съесть желанную порцию оливье можно не только дома, он и на свежем воздухе на праздничной локации. И вот тут - полезная информация для жителей и гостей стоицы на заметку, так как одно из самых крутых городских празднований состоится не в центре Киева, а в "Зимовій Країні на ВДНГ".

К тому же работу метро продлят на несколько часов, а станция "Выставочный центр" находится непосредственно рядом с ВДНГ.

Фото: "Зимова Країна на ВДНГ" (пресс-служба)

Кстати, вход на территорию парка свободный.

В прошлые годы этот парк был закрыт в новогоднюю ночь, однако 2019-й команда ВДНГ готовится встречать вместе с киевлянами и гостями города. Начиная с 22:00 и до 3:00 здесь точно будет чем себя занять!

Фото: "Зимова Країна на ВДНГ" (пресс-служба)

Праздничный концерт стартует на главной сцене ВДНГ за два часа до полуночи. Откроют его участники шоу "Х-фактор" – поп-регги группа "Клей Угрюмого". Также в программе – розыгрыши подарков и билетов на локации парка, которые будут работать в новогоднюю ночь. А это: романтический каток под открытым небом, сияющий сотнями огней, драйвовые тюбинговые горки, а также экстремальные аттракционы – "Лавица", "Центрифуга" и "Экстрим".

Фото: "Зимова Країна на ВДНГ" (пресс-служба)

Сразу после полуночи посетителей будут развлекать лазерным шоу от арт-резиденции Carbon и VJ Yarkus – победителя Kyiv Lights Festival! До утра будем танцевать под зажигательные ритмы от Dj Francheska с легендарными жителями "Зимової Країни на ВДНГ" – снеговиками.

"В прошлом году мы не работали ночью, и многие жалели, что у них не было возможности отпраздновать Новый год в "Зимовій Країні на ВДНГ". Поэтому 2019-й мы встретим полноценно – вместе будем смотреть поздравление Президента Украины, выпьем бокал шампанского и окунемся в безграничные развлечения самого большого парка зимних развлечений в Украине!", - отметил гендиректор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНГ) Евгений Мушкин.

Фото: "Зимова Країна на ВДНГ" (пресс-служба)

Праздничное обильное застолье для посетителей организует теплый фудкорт "Баварский двор", где можно не только согреться после прогулки по парку, но и полакомиться традиционным оливье и жареными немецкими колбасками, выпить бокал шампанского.

А на уличной новогодней ярмарке гостей угостят ароматным грогом и глинтвейном, румяным шашлыком и другими вкусностями.

Фото: "Зимова Країна на ВДНГ" (пресс-служба)

Как вход, так и сам новогодний концерт и шоу-программа будут бесплатными.

Уточняется, что в новогоднюю ночь цены на развлечения остаются без изменений:

Каток – 110 грн (коньки входят в стоимость, катание безлимитное); Горки: 1 спуск – 40 грн, 3 спуска – 100 грн; Аттракцион "Лавица" – 80 грн; Аттракцион "Центрифуга" – 100 грн; Аттракцион "Экстрим" – 150 грн.

Фото: Афиша "Зимова Країна на ВДНГ" (пресс-служба)

Напомним, что для тех, кто еще не решил, какую елку поставить дома (искусственную или живую), эксперты решили проснить некоторые нюансы.

Напомним, в столице с 15 декабря на 190 локациях города началась продажа елок с чипами, индивидуальными номерами и штрих-кодами.

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Видео: РБК-Украина