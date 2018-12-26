Новий рік у Києві: на ВДНГ влаштують круту святкову ніч

Фото: "Зимовіа Країна на ВДНГ" (прес-служба)

Киян та гостей столиці чекає святкова атмосфера, жива музика і неймовірне лазерне шоу

Новий рік вже практично стукає в наші двері, і пора остаточно вирішити – де саме зустрічати свято. Адже випити традиційний келих шампанського під новорічною ялинкою і з'їсти бажану порцію олів'є можна не тільки вдома, він і на свіжому повітрі на святковій локації. І ось тут - корисна інформація для мешканців та гостей стоицы на замітку, так як одна з найкрутіших міських святкувань відбудеться не в центрі Києва, а в "Зимовій Країні на ВДНГ".

До того ж роботу метро продовжать на кілька годин, а станція "Виставковий центр" знаходиться безпосередньо поруч з ВДНГ.

Фото: "Зимова Країна на ВДНГ" (прес-служба)

До слова, вхід на територію парку вільний.

У минулі роки цей парк був закритий в новорічну ніч, проте 2019-й команда ВДНГ готується зустрічати разом з киянами та гостями міста. Починаючи з 22:00 до 3:00 тут точно буде чим себе зайняти!

Фото: "Зимова Країна на ВДНГ" (прес-служба)

Святковий концерт стартує на головній сцені ВДНГ за дві години до півночі. Відкриють його учасники шоу "Х-фактор" – поп-реггі група "Клей Похмурого". Також у програмі – розіграші подарунків та квитків на локації парку, які будуть працювати в новорічну ніч. А це: романтична каток під відкритим небом, сяючий сотнями вогнів, драйвові тюбинговые гірки, а також екстремальні атракціони – "Лавіца", "Центрифуга" та "Екстрим".

Фото: "Зимова Країна на ВДНГ" (прес-служба)

Відразу після півночі відвідувачів розважатимуть лазерним шоу від арт-резиденції Carbon і VJ Yarkus – переможця Kyiv Lights Festival! До ранку будемо танцювати під запальні ритми від Dj Francheska з легендарними жителями "Зимової Країни на ВДНГ" – сніговиками.

"У минулому році ми не працювали вночі, і багато шкодували, що у них не було можливості відсвяткувати Новий рік у "Зимовій Країні на ВДНГ". Тому 2019-й ми зустрінемо повноцінно – разом будемо дивитися привітання Президента України, вип'ємо келих шампанського і зануримося в безмежні розваги найбільшого парку зимових розваг в Україні!", - зазначив гендиректор Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) Євген Мушкін.

Фото: "Зимова Країна на ВДНГ" (прес-служба)

Святкове рясне застілля для відвідувачів організовує теплий фудкорт "Баварський двір", де можна не тільки зігрітися після прогулянки по парку, але й посмакувати традиційним олів'є і смаженими німецькими ковбасками, випити келих шампанського.

А на вуличній новорічному ярмарку гостей пригостять ароматним грогом і глінтвейном, рум'яним шашликом та іншими смаколиками.

Фото: "Зимова Країна на ВДНГ" (прес-служба)

Як вхід, так і сам новорічний концерт та шоу-програма будуть безкоштовними.

Уточнюється, що в новорічну ніч ціни на розваги залишаються без змін:

Каток – 110 грн (ковзани входять у вартість, катання безлімітне); Гірки: 1 спуск – 40 грн, 3 спуску – 100 грн; Атракціон "Лавіца" – 80 грн; Атракціон "Центрифуга" – 100 грн; Атракціон "Екстрім" – 150 грн.

Фото: Афіша "Зимова Країна на ВДНГ" (прес-служба)

Нагадаємо, що для тих, хто ще не вирішив, яку ялинку поставити вдома (штучну чи живу), експерти вирішили проснить деякі нюанси.

Нагадаємо, у столиці з 15 грудня на 190 локаціях міста почався продаж ялинок з чіпами, індивідуальними номерами і штрих-кодами.

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Відео: РБК-Україна