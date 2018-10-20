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"Не Океаном єдиним": у мережі обговорюють "вибуховий" концерт The HARDKISS у Палаці спорту (фото, відео)

Lite » Дозвілля 20.10.2018 - 16:58
Фото: (Колаж/РБК-Україна)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Шанувальники в захваті від масштабу і рівня заходу

19 жовтня відбувся сьомий і наймасштабніший сольний концерт групи The HARDKISS. Юлія Саніна разом зі своєю командою підкорили сцену Палацу спорту: на найбільшій критій площадці країни зібралося більше десяти тисяч прихильників. Юлія Саніна, солістка гурту, не переставала дякувати усім за те, що прийшли, а фанати групи не хотіли відпускати музикантів навіть після другого виходу на біс. У мережі шанувальники The HARDKISS активно обговорюють приголомшливий концерт.

Відомий український продюсер Олена Мозгова Facebook приєдналася до захоплених глядачів концерту і похвалила групу за масштабне досягнення — Палац спорту, і високий рівень майстерності.

"Не Океаном єдиним...))) Я щаслива з того, що почула і побачила! Вщент заповнений Палац спорту, справжній рок, потужний вокал, наявність мелодії, цікаві тексти! Насправді це прецедент, канал М1 транслював весь концерт наживо місцями досить неформатну музику, за що їм окремий респект, це було прекрасно! Вітання всій команді, яка працювала над супершоу! Тепер чекаю на концерт" Без Обмежень", – написала продюсер

&quot;Не Океаном єдиним&quot;: у мережі обговорюють &quot;вибуховий&quot; концерт The HARDKISS у Палаці спорту (фото, відео)

Скріншот поста облікового запису facebook.com/olenamozgova1

Відео: (facebook.com/olenamozgova1)

Юлія Саніна, солістка The HARDKISS Instagram подякувала глядачам після концерту.

"Ми любимо вас. Дякуємо!" — написала артистка.

&quot;Не Океаном єдиним&quot;: у мережі обговорюють &quot;вибуховий&quot; концерт The HARDKISS у Палаці спорту (фото, відео)

Скріншот поста облікового запису instagram.com/the_hardkiss

Під публікацією налічується близько 600 хвалебних коментарів від вдячних шанувальників.

&quot;Не Океаном єдиним&quot;: у мережі обговорюють &quot;вибуховий&quot; концерт The HARDKISS у Палаці спорту (фото, відео)

&quot;Не Океаном єдиним&quot;: у мережі обговорюють &quot;вибуховий&quot; концерт The HARDKISS у Палаці спорту (фото, відео)

&quot;Не Океаном єдиним&quot;: у мережі обговорюють &quot;вибуховий&quot; концерт The HARDKISS у Палаці спорту (фото, відео)

&quot;Не Океаном єдиним&quot;: у мережі обговорюють &quot;вибуховий&quot; концерт The HARDKISS у Палаці спорту (фото, відео)

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/the_hardkiss

Публікацію з цим же фото опублікував PR-менеджер групи Єгор Кір'янов, однак під знімком він написав: "Наш сьомий "сольник" і 6 років дружби! 19/10/18 - цей день запам'ятаю надовго! Люблю і пишаюся бути частиною цієї неймовірної команди!".

&quot;Не Океаном єдиним&quot;: у мережі обговорюють &quot;вибуховий&quot; концерт The HARDKISS у Палаці спорту (фото, відео)

Скріншот поста облікового запису instagram.com/egor.kiryanov

У прес-службі Палацу спорту опублікували яскравий фотозвіт з концерту.

 

Фото: (instagram.com/spalace.com.ua)

Також вдячні пости публікували глядачі концерту в своїх акаунтах.

"Неймовірний концерт! Міць. Сила. Драйв. Фарби. Душа. Не дарма чекала його 9 місяців. Юля і весь колектив групи заряджає! P. S. і розпочався вчасно", — пише користувач Вікторія Геращенко в Instagram.

&quot;Не Океаном єдиним&quot;: у мережі обговорюють &quot;вибуховий&quot; концерт The HARDKISS у Палаці спорту (фото, відео)

Скріншот поста облікового запису instagram.com/victoria_geraschenko

Відео: (instagram.com/victoria_geraschenko)

Раніше ми показували яскраві образи неповторної іменинниці Юлії Саніної.

Раніше повідомлялося, що The HARDKISS випустили довгоочікуваний альбом.

Відео: (video.rbc.ua)

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