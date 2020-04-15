Маленькая модница: Виктория Бекхэм показала "пророческое" фото из детства

Виктория Бекхэм любит постить архивные фото. У нее на странице можно найти как кадры из их с Дэвидом Бекхэмом молодости, так и забавные снимки детей. А сегодня, 15-го апреля, звезда продемонстрировала сове собственное детское фото. И не простое, а «пророческое». Так, на снимке знаменитость предстала еще совсем крошкой. Но уже тогда – модной и стильной. Девочка одета в красно-черный латексный плащ с отложным воротом и рисунками на карманах, широкополую шляпку, а также резиновые сапожки им в тон.

То самое фото (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Рядом знаменитый дизайнер разместила фото с показа осенне-зимней коллекции 2012 собственного бренда. «Нашла несколько моих старых детских фотографий прошлой ночью... Странно. VB Осень/Зима 2012», – написала Виктория. Дело в том, что наряд девушки, созданный самой Виторией, очень напоминает описанный выше костюм крошки на фото. Так что судьба Бекхэм явно была предрешена с самого детства. Этот факт отметили и поклонники знаменитой бизнесвумен, написав, что она всегда была фэшионистой. И это невероятно удивительное совпадение...

Виктория любит радовать сеть уникальными кадрами (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На днях Виктория показала еще одна забавное детское фото – только не свое, а единственной дочери Харпер Севен. Трогательный кадр звездная мама выложила в честь Пасхи. На нем девочка стоит в белом платьице, а дополняет образ красный бантик в волосах. В руках любимица всей семьи держит огромное пасхальное яйцо. Выглядит девочка, которой сейчас исполнилось уже 8, просто очаровательной.

Харпер Севен в раннем детстве (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Найдены самые сладкие воспоминания о Харпер из пасхального прошлого. Мои мысли со всеми в это совсем другое пасхальное воскресенье», – написала Виктория под снимком. А в ответ собрала целое море приятных слов и позитивных посланий от фолловеров. Они обожают, когдазвезда делится снимками из личного архива. Хотя кадры знаменитого семейства Бекхэм с настоящей жизни тоже идут на ура.