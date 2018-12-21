Любимый хор Елизаветы II исполнил "Щедрик" Леонтовича (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

В этом году хор несколько раз выступал для королевы Британии и членов ее семьи

В Великобритании в Виндзорском замке знаменитый хор Георгиевской часовни исполнил рождественский "Гимн колокольчиков" ("Carol of the Bells") - который является легендарным шедевром "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича. Видео выступления было опубликовано в пятницу, 21 декабря, в социальной сети Instagram пресс-службой Кенсингтонского дворца.

"Публика могла услышать, как хор поет во время регулярных служб в часовне в Виндзоре - и всех приглашала на рождественские службы", - говорится в описании ролика.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Отмечается, что в этом году хор несколько раз выступал для королевы Елизаветы II и членов королевской семьи, в том числе на Королевской службе и на свадьбах герцога и герцогини Сассексской в мае и принцессы Евгении и мистера Джека Бруксбанка в октябре.

Видео: instagram.com/theroyalfamily

Напомним, что основу музыкального наследия Леонтовича составляют хоровые миниатюры - обработки украинских народных песен, которые и поныне являются непревзойденными и исполняются всеми украинскими хорами Украины и диаспоры. Это отмеченные большим талантом композитора жемчужины народного мелоса "Щедрик".

Добавим, что о происхождении колядки "Щедрик" известно немного. Текст песни известен еще с дохристианского периода и многие годы эта колядка популярна в украинских селах. Ее регулярно поют на Рождественские праздники.

Первую музыкальную обработку сделал украинский композитор Николай Леонтович. Впервые в аранжировке Леонтовича, колядку исполнил хор Киевского университета имени Святого Владимира, под руководством Александра Кошица, ровно 101 год тому назад.

Как сообщалось ранее, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова также спела "Щедрик".

Также мы писали, что известная британская певица грузинского происхождения Кэти Мелуа в прямом эфире на канале BBC исполнила украинскую колядку "Щедрик" на украинском языке.