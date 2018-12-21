Улюблений хор Єлизавети II виконав "Щедрик" Леонтовича (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

В цьому році хор кілька разів виступав для королеви Британії та членів її сім'ї

У Великій Британії у Віндзорському замку відомий хор Георгіївської каплиці виконав різдвяний "Гімн дзвіночків" ("Carol of the Bells") - який є легендарним шедевром "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича. Відео виступу було опубліковано у п'ятницю, 21 грудня, в соціальній мережі Instagram прес-службою Кенсінгтонського палацу.

"Публіка могла почути, як хор співає під час регулярних служб в каплиці у Віндзорі - і всіх запрошувала на різдвяні служби", - йдеться в описі ролика.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Зазначається, що в цьому році хор кілька разів виступав для королеви Єлизавети II і членів королівської сім'ї, в тому числі на Королівській службі і на весіллях герцога і герцогині Сассексской в травні і принцеси Євгенії і містера Джека Бруксбанка в жовтні.

Відео: instagram.com/theroyalfamily

Нагадаємо, що основу музичної спадщини Леонтовича складають хорові мініатюри - обробки українських народних пісень, які й донині є неперевершеними й виконуються всіма українськими хорами України та діаспори. Це позначені великим талантом композитора перлини народного мелосу "Щедрик".

Додамо, що про походження колядки "Щедрик" відомо небагато. Текст пісні відомий ще з дохристиянського періоду і багато років ця колядка популярна в українських селах. Її регулярно співають Різдвяні свята.

Першу музичну обробку зробив український композитор Микола Леонтович. Вперше в аранжуванні Леонтовича, колядку виконав хор Київського університету імені Святого Володимира, під керівництвом Олександра Кошиця, рівно 101 рік тому.

Як повідомлялося раніше, екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова також заспівала "Щедрик".

Також ми писали, що відома британська співачка грузинського походження Кеті Мелуа в прямому ефірі на каналі BBC виконала українську колядку "Щедрик" українською мовою.